C’est un dossier qui aura une nouvelle fois surpris les supporters stéphanois. Révélée il y a quelques jours, la piste menant à Elyes Dhaoui est désormais officiellement bouclée. L’AS Saint-Étienne et l’Olympique Béja sont parvenus à un accord définitif pour le transfert du jeune milieu de terrain, qui a livré ses premiers mots après son arrivée.

À 18 ans seulement, Elyes Dhaoui affiche un CV déjà bien rempli. Le longiligne milieu défensif (1,93 m) s'est imposé sans trembler comme l’un des révélations majeures du championnat de première division tunisienne. Élément central de l'Olympique Béja, l’international Espoirs sort d'une saison pleine bouclée avec 32 matchs au compteur. Une régularité impressionnante qui témoigne de sa fiabilité physique et de son mental à toute épreuve dans un contexte exigeant.

Ce coup de maître réalisé par l'ASSE est d'autant plus appréciable que le joueur suscitait de nombreuses convoitises. Plusieurs clubs de Ligue 1 avaient en effet coché le nom du colosse tunisien sur leurs tablettes. Mais l’attractivité de l’institution stéphanoise a une nouvelle fois fait la différence. La ferveur du peuple vert, l’histoire du club et surtout la qualité du discours des dirigeants stéphanois ont pesé lourd dans la balance pour convaincre le joueur de poser ses valises dans le Forez.

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En jetant son dévolu sur l'ASSE, Dhaoui fait le choix de la continuité dans le temps de jeu au sein d’une équipe ambitieuse. Ce renfort de poids vient renforcer l'entrejeu stéphanois avec un profil de pur numéro six capable de ratisser large et d’imposer son rythme.

Les premiers mots d'Elyes Dhaoui à l'ASSE

Elyes Dhaoui : "Je suis honoré de rejoindre l'ASSE. Je suis prêt pour ce nouveau challenge dans un club que je connais déjà bien de l'extérieur, notamment grâce au passage de Wahbi Khazri. Je suis un milieu qui aime courir, défendre et je suis prêt à tout donner pour ces couleurs."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Elyes a un profil que nous n'avions pas. C'est un milieu récupérateur avec une expérience au haut niveau, en première division tunisienne, où il compte déjà une saison complète. Il commencera lui aussi avec l'équipe réserve, mais se doit d'avoir l'ambition d'aller chercher plus haut."