Si sur le plan sportif, l'ASSE n'est pas à la hauteur des ambitions et des attentes qui lui étaient portées, le club ligérien répond présent sur le plan des affluences. L'AS Saint-Étienne est le club phare de Ligue 2 et attire les supporters dans tous les stades de l'antichambre de l'élite du football français. Analyse.

28,8%. C'est le pourcentage de billets scannés depuis le début de saison de Ligue 2 pour assister à un match de l'ASSE, à domicile ou à l'extérieur. 355 737 spectateurs ont assisté à un match de l'ASSE depuis le début de saison, c'est bien évidement plus que pour n'importe quel autre club. Il ne s'agit pas de spectateurs uniques mais du nombre de places occupées par des supporters lors des différentes rencontres auxquelles a pris part l'AS Saint-Étienne. Depuis le début de saison, 1.235.968 supporters se sont rendus dans les stades de Ligue 2.

Derrière l'ASSE, les clubs les plus attractifs sont Le Mans (15,4%), Guingamp (12,7%) et Bastia (12,4%). Il convient de noter que ces chiffres ne seront pas pleinement représentatifs avant la fin de la saison, lorsque les 17 clubs de L2 (hors ASSE) auront affronté les Verts à domicile et à l'extérieur. Soulignons aussi que plusieurs équipes ont été sanctionnés par la LFP depuis le début de saison, occasionnant plusieurs fermetures de tribunes qui ont directement impacté les affluences. Jusqu'à la 18ème journée :

Nancy : 4 huis-clos totaux et 1 huis-clos partiel

Amiens : 2 huis-clos partiels

Bastia : 2 huis-clos partiels

Montpellier : 2 huis-clos partiels

Saint-Étienne : 2 huis-clos partiels

Le FC Annecy, a quant à lui disputé les 4 premières rencontres à domicile de saison du côté de Dijon, le temps de finir les travaux de son Parc des Sports.

L'ASSE et... Le Mans dans le Top 10

Sans surprise, l'ASSE occupe une bonne partie du Top 10 des affluences de la saison, avec 8 rencontres à domicile, et 1 rencontre à l'extérieur. Voici le Top 10 des affluences de L2 depuis le début de saison :

ASSE - Grenoble (J4) : 35.729 supporters ASSE - Pau (J12) : 35.359 supporters ASSE - Le Mans (J10) : 33.824 supporters ASSE - Reims (J6) : 33.112 supporters ASSE - Rodez (J2) : 33.051 supporters ASSE - Guingamp (J8) : 32.131 supporters ASSE - Nancy (J15) : 24.460 supporters (Kop Sud fermé) Le Mans - ASSE (J18) : 24.102 supporters ASSE - Bastia (J17) : 24.102 supporters (Kop Nord fermé) Le Mans - Amiens (J16) = 20.839 supporters

Trois à Cinq équipes au-dessus des 10.000 supporters en moyenne

Si l'on se concentre sur les moyennes d'affluences depuis le début de saison, là encore, les Verts occupent logiquement la 1ère place. Mais pour le reste du classement, les moyennes sont là aussi tronquées par les multiples sanctions de la LFP et les délocalisations des matchs de Annecy.

Classement global des moyennes d'affluences :

ASSE : 31.157 supporters/match Le Mans : 11.104 supporters/match Reims : 10.191 supporters/match Bastia : 9.780 supporters/match Montpellier : 8.800 supporters/match Guingamp : 7.903 supporters/match Amiens : 7.614 supporters/match Troyes : 6.954 supporters/match Nancy : 6.701 supporters/match Laval : 6.630 supporters/match Rodez : 5.581 supporters/match Clermont : 5.099 supporters/match Red Star : 4.518 supporters/match Boulogne : 4.195 supporters/match Annecy : 3.784 supporters/match Dunkerque : 3.761 supporters/match Grenoble : 3.580 supporters/match Pau : 3.179 supporters/match

Le classement évolue quelque peu si l'on prend les moyennes d'affluence sans les matchs à huis-clos (partiel ou total) et les délocalisations :