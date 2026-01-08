Après Ilhan Fakili, c’est au tour de Cheick Oumar Konaté d’être sur le départ. Le latéral malien de Clermont est tout proche de rejoindre Kifisia, en Grèce.

Clermont pourrait bien vivre un mercato hivernal mouvementé. Alors que le nom d’Ilhan Fakili circule avec insistance du côté de la Turquie, c’est désormais Cheick Oumar Konaté qui se rapproche d’un départ. Selon Gazzetta, le défenseur malien est sur le point de s’engager avec Kifisia, formation de première division grecque.

Âgé de 22 ans, Konaté a disputé 16 matches de Ligue 2 cette saison, occupant le couloir droit de la défense clermontoise. Régulier dans ses performances, il s’était imposé comme une option fiable dans le onze de départ.

Un départ en vue pour Konaté

En fin de contrat en juin prochain, Cheick Oumar Konaté était libre de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier. Clermont ne semble pas en mesure de prolonger son joueur et pourrait le voir partir sans grande compensation, sauf accord trouvé avant la fin du mois.

Un nouveau coup dur pour un club déjà fragilisé sportivement et financièrement. Alors que le Clermont Foot doit se déplacer à Geoffroy-Guichard le 17 janvier pour y affronter l’ASSE, l’effectif de Grégory Proment pourrait encore s’affaiblir.

L’ASSE attentive à la situation de Clermont

Du côté de Saint-Étienne, cette possible nouvelle défection chez l’adversaire direct pourrait peser sur la prochaine rencontre à venir. Les Verts, en quête de stabilité, pourraient profiter de l’instabilité clermontoise pour enchaîner à domicile. Les Verts doivent impérativement s'imposer face au voisin auvergnat. La situation reste à surveiller de près dans les jours qui viennent.

Source : Gazzetta