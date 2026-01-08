Une première en près de trois mois. Face au Mans, l’ASSE a enfin signé un clean sheet, une première depuis octobre 2024. Solides défensivement, les Verts ont résisté pendant 90 minutes aux assauts Manceaux. Titulaire aux côtés de Mickaël Nadé, Kévin Pédro a livré une copie propre. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.



Pour sa troisième apparition en Ligue 2 cette saison, et sa deuxième titularisation, Kévin Pédro a formé une charnière solide avec Mickaël Nadé. À seulement 19 ans, le défenseur s'est imposé dans les duels et a bien géré la profondeur, malgré des conditions de jeu compliquées.

Kévin Pédro : une option crédible pour l'ASSE ?

"Sur les premiers mètres, il est vif, analyse Anthony Perrel, journaliste pour Activ'. Kévin Pédro a su contenir les contre-attaques adverses, un point faible pourtant récurrent à l’ASSE ces derniers mois. "J’ai l’impression qu’avec Pedro, on limite les actions où on se fait prendre dans notre dos. Il apporte ce petit truc que les autres n’ont peut-être pas."

Mais, au delà de ses qualités défensives, le Stéphanois s'est révélé ce samedi d'un calme olympien, souligne Bérenger Tournier, journaliste pour Midi Libre. "J’attendais de le voir confirmer après ses deux-trois premiers matchs intéressants, et là, il démontre une vraie tranquillité, une forme de maturité."

Depuis ses débuts à Troyes (victoire de l'ASSE 2-3), Pédro poursuit sur la bonne voie. "Bien sûr, restons prudents, avertit Bérenger Tournier. Mais après son gros match contre Troyes, on pouvait se demander si ce n’était pas un feu de paille. Pourtant, il s’inscrit dans la durée. Vraiment à suivre de très près."

Un titulaire en devenir dans le système Horneland ?

Avec ses bonnes prestations récentes, Eirik Horneland semble tenir une nouvelle option crédible pour sa charnière centrale. Et la cascade d'absences pourrait offrir à Pédro l'opportunité de gagner sa place dans le XI de l'ASSE.

"Je pense sincèrement qu’il a une carte à jouer", affirme Anthony Perrel. Dans la dynamique actuelle, le défenseur de 19 ans semble être une bonne alternative. "J’aimerais bien qu’il puisse enchaîner. (...) Surtout que Chico Lamba n’a joué qu’une demi-heure avec la réserve. (...) Il pourrait bien y avoir une place à prendre dans l’axe de la défense dès les prochains matchs. À très court terme en tout cas."

