Ce week-end, Le Mans FC - ASSE a attiré 24 102 spectateurs au MMArena. Un chiffre exceptionnel qui entre dans le Top 5 des plus grandes affluences de l’histoire du club sarthois.

Les Verts confirment qu’ils déplacent les foules. Ce samedi 3 janvier 2026, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne affrontait Le Mans FC au MMArena. Le match s’est soldé par un score nul (0-0), mais une chose est sûre : l’ambiance était au rendez-vous. Avec 24 102 spectateurs, le match a tout simplement signé la 5e meilleure affluence de l’histoire du stade du Mans.

L’ASSE, valeur sûre ... des tribunes

La rencontre rejoint ainsi un classement prestigieux aux côtés d’affiches face au PSG, Ajaccio ou encore Agen. L’affluence de ce samedi place Le Mans – ASSE (2026) juste derrière :

Le Mans - PSG (2019, Coupe de la Ligue) – 24 425 spectateurs Le Mans - AC Ajaccio (2011, Ligue 2) – 24 375 Le Mans - PSG (2024, Coupe de France) – 24 254 Le Mans - ASSE (2026, Ligue 2) – 24 102 Stade Français Paris - SU Agen (2012, Top 14) – 24 085

L’un des meilleurs publics du week-end en France

Avec cette performance, Le Mans – ASSE intègre également le Top 5 des meilleures affluences du week-end toutes divisions confondues en France, devançant de nombreux clubs de Ligue 1 :

OM – FC Nantes : 64 780 spectateurs PSG – Paris FC : 47 892 LOSC – Rennes : 41 527 Toulouse – RC Lens : 30 266 Le Mans – ASSE : 24 102

Des Verts qui font recette

Partout où ils passent, les Stéphanois remplissent les stades. Ce nouveau record illustre une fois de plus la ferveur populaire que suscite l’ASSE, même loin de Geoffroy-Guichard. En pleine course à la montée, les Verts peuvent aussi compter sur un soutien massif, à domicile comme à l’extérieur. Un soutien qui devra devenir une arme pour une équipe qui peine encore trop souvent à emballer les rencontres. Le public stéphanois, lui, n'attend que ça.

Source : Le Mans FC