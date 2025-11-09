La réserve de l'ASSE affrontait Chamalières ce dimanche à 15h. Après avoir cédé sa place de leader à Dijon et à Hauts Lyonnais, les Verts voulaient faire à nouveau tourner le compteur points à l'Etrat. Voici le résumé de la rencontre.

L'entraîneur stéphanois Sylvain Gibert s'était montré déçu à l'issue du match contre Dijon du week-end dernier (défaite 1-3) : « C’est frustrant, car les scénarios se répètent. On enchaine les matchs avec la possession, mais l’adversaire est plus efficace. Deux buts encaissés sur trois le sont sur des erreurs, alors que le troisième est contestable. Lorsque l’on commet une erreur, on est sanctionné immédiatement, pendant que devant, on a du mal à concrétiser notre domination et notre possession. Il va falloir tout faire pour être plus efficaces dans les deux surfaces afin de ne pas connaitre à nouveau ces scénarios. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Maçon, Dodote, Batubinsika, Makhloufi - Gadegbeku, Mouton, Eymard - El Jamali, N’Guessan, Cheikh.

Sont entrés en jeu : Moulin, Achour, Toty, Hornech.

Résumé de la rencontre

Malgré une domination stéphanoise durant les premiers instants de la partie, ce sont les visiteurs qui vont se montrer dangereux les premiers. Heureusement, Noa Delacroix se couche bien et détourne en corner (6ème). Les Verts vont continuer de poser le pied sur le ballon, sans parvenir à se créer de véritables occasions. Une situation dont va profiter Chamalières. Sur corner, le FCC ouvre le score juste avant la pause (43ème). Dans la foulée, Dylan Batubinsika croit égaliser, lui aussi sur corner, mais sa tête vient s'écraser sur la barre transversale.

Au retour des vestiaires, la réserve de l'ASSE va obtenir un penalty suite à une main bien provoquée par Nadir El Jamali. Pourtant habitué de l'exercice, Jules Mouton rate sa tentative (51ème). Les Verts continuent de pousser et voient notamment la lourde reprise de volée de Paul Eymard contrée par un défenseur de Chamalières (57ème). Ce manque d'efficacité va se payer cash. Suite à une remise très approximative de Maedine Makhloufi, Dylan Batubinsika est totalement dépassé par son vis-à-vis et laisse Noa Delacroix en face-à-face. Ça fait 0-2 pour Chamalières (61ème). Malgré plusieurs situations dont une magnifique frappe de Noah Moulin qui tapera la barre (86ème), l'ASSE ne trouvera pas le chemin des filets. Défaite 0-2 pour les Verts qui perdent un peu de terrain sur la tête du classement.

La semaine prochaine, les jeunes stéphanois accueilleront l'AS Monaco pour le compte de la quatrième journée du Challenge des espoirs. Avant le retour au championnat la semaine suivante contre Saran, à l'extérieur.