Grâce à son succès spectaculaire à Troyes (2-3), l’AS Saint-Étienne s’invite dans le trio de tête de la ligue 2 et confirme son retour au premier plan. Les Verts affichent une dynamique imprévisible dans un championnat plus serré que jamais.

Quelle soirée au Stade de l’Aube ! Menés au score (0-3), les troyens ont cru trouver les ressources pour renverser Troyes (2-3) au terme d’un match intense et rythmé. Ce succès, le troisième consécutif, permet aux hommes d’Eirik Horneland de grimper sur la troisième marche du podium avec 26 points, à seulement deux longueurs du leader troyen.

Cette victoire symbolise la montée en puissance d’une équipe stéphanoise désormais bien en place défensivement et redoutable en transition. Avec 31 buts inscrits, l’ASSE possède la meilleure attaque de ligue 2 — un signal fort envoyé à la concurrence.

Le Red Star cale, Montpellier s’accroche

Pendant que Saint-Étienne s’imposait à l’extérieur, le Red Star a été freiné par Le Mans (0-0). Un nul frustrant pour les Audoniens, qui laissent filer deux points précieux dans la course à la montée.

Derrière, Montpellier a fait le job en battant Annecy (1-0), confirmant sa solidité à domicile. Les Héraultais restent quatrièmes, à deux points seulement des Verts.

Guingamp (2-2 contre Pau) et Dunkerque (1-1 contre Boulogne) ont, eux, perdu du terrain après un week-end marqué par de nombreux partages de points dans le milieu de tableau.

Reims et Grenoble se replacent, le bas de tableau s’enlise en ligue 2

Plus bas, Reims a profité de la faiblesse de Bastia (1-3) pour revenir à la sixième place, tandis que Grenoble a dominé Rodez (2-1) pour se rapprocher du top 10.

En revanche, Nancy s’enfonce un peu plus après une défaite à domicile face à Laval (0-2). Les Nancéiens glissent dangereusement vers la zone rouge, désormais à égalité de points avec Amiens (15 pts).

Au fond du classement, Bastia reste lanterne rouge, avec seulement 7 points, déjà distancé dans la course au maintien.

À deux points du leader et invaincus depuis cinq journées, les Stéphanois peuvent désormais viser plus haut : le retour en Ligue 1 n'est pas un rêve.

Classement après la 14e journée