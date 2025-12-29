Après quelques jours de coupure consécutifs à l’élimination en Coupe de France, l'ASSE a officiellement lancé sa reprise ce lundi 29 décembre. Les Verts entrent désormais dans une semaine marquée par le retour à l’entraînement et la préparation du premier match de l’année 2026, comptant pour la 18e journée de Ligue 2.

Sous la direction d’Eirik Horneland, le groupe professionnel de l'ASSE a retrouvé le Centre sportif Robert-Herbin avec un programme volontairement progressif. Plusieurs séances sont prévues à huis clos afin de remettre de l’intensité, travailler les automatismes et ajuster les équilibres tactiques après la trêve. Un seul entraînement sera ouvert au public, mardi matin, avant un enchaînement de séances fermées jusqu’au départ pour la Sarthe.

L’objectif est clair : arriver prêt pour le déplacement au Le Mans FC, prévu samedi soir au stade Marie-Marvingt. Un rendez-vous important face à un concurrent direct, les deux équipes affichant le même total de points en championnat. Ce match lancera la phase retour et constituera un premier test pour jauger l’état de forme des Verts après la coupure.

La conférence de presse d’avant-match se tiendra vendredi, à la veille du départ. Elle permettra de faire un point sur l’éta29t de l’effectif, les choix à disposition du coach et les enjeux de cette reprise officielle de la Ligue 2.

Le programme de l'ASSE - du 29 décembre au 4 janvier

Lundi 29 décembre

Entraînement des pros + féminines à huis clos

Mardi 30 décembre

Entraînement des pros ouvert au public (10h45) - Féminines à huis clos

Mercredi 31 décembre

Entraînement des pros + féminines à huis clos

Jeudi 1er janvier

Entraînement des pros à huis clos

Vendredi 2 janvier

Entraînement des pros + féminines à huis clos

Conférence de presse avant Le Mans - ASSE

Samedi 3 janvier

Entraînement des féminines ouvert au public (stade Salif Keita - 10h30)

Ligue 2 (J18) : Le Mans - ASSE, stade Marie-Marvingt (20h)

Dimanche 4 janvier

Soins et repos

Crédit photo : ASSE