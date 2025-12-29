Romain Molina n’a pas mâché ses mots au sujet de l’AS Saint-Étienne. Dans une prise de parole récente, le journaliste a livré une analyse très critique de la gouvernance stéphanoise, mettant en cause la gestion, la communication et certaines décisions sportives.

« Saint-Étienne, parce que c’est important d’en parler. J’ai parfois l’impression d’être le seul, pas à critiquer pour critiquer, mais à réellement mettre certains problèmes en avant. »

Le journaliste pointe d’abord la stratégie de communication du club, qu’il juge efficace mais ambiguë. « À Saint-Étienne, ils sont très forts sur la communication. On l’a vu avec les ultras. Oui, c’est bien fait, c’est propre. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que tout cela a été fait par pure sincérité ? Ou parce qu’ils avaient besoin de regagner l’opinion publique ? »

Molina : « Le vrai problème, c’est l’ego des dirigeants »

Pour Molina, le problème est plus profond et touche directement à la gouvernance : « Le vrai problème de Saint-Étienne, selon moi, c’est l’ego des dirigeants. »

Il insiste sur le regard porté par l’ensemble du milieu du football. « Tous les gens du milieu du football, agents, intermédiaires, familles de joueurs, dirigeants d’autres clubs, tiennent le même discours. Il n’y en a pas un seul qui vous dira que ce sont des gens humbles. Tous vous diront qu’ils savent tout, qu’ils font mieux que tout le monde, et que les autres sont des nuls. »

Romain Molina s’interroge ensuite sur l’utilisation des moyens financiers engagés ces dernières saisons. « Comment expliquer qu’ils aient dépensé 20 à 30 millions d’euros lors de leur première saison en Ligue 1 pour descendre ? Comment expliquer qu’ils aient encore remis 20 millions cet été pour ne même pas dominer la Ligue 2 ? »

Le constat est sans appel.

Davitashvili, Stassin : des dossiers qui interrogent

« On parle de 40 à 50 millions dépensés, pour au final ne toujours pas avoir de défense solide. » Malgré cela, le journaliste s’étonne du traitement réservé à la direction stéphanoise. « Je trouve que les gens font preuve d’une incroyable indulgence avec la direction de Saint-Étienne. Franchement, ça me laisse pantois. »

Il évoque également des situations individuelles au sein de l’effectif. « Il y a des cas très concrets, comme Davitashvili et Stassin. Les deux joueurs veulent partir. Qu’est-ce que tu fais ? »

Une interrogation qui mène à une autre question centrale. « Est-ce que le coach est réellement libre de ses choix ? »

Enfin, Molina révèle ce qu’il considère comme un dysfonctionnement majeur dans la préparation sportive. « J’ai appris quelque chose récemment : il n’y a quasiment jamais de séances vidéo sur les adversaires. Ils sont tellement forts qu’ils n’en auraient pas besoin. »

Il conclut, amer : « Quand on voit ce qui a été dépensé, honnêtement, je me dis que n’importe quel supporter de Saint-Étienne ferait difficilement pire. »

Des propos tranchants, qui risquent d’alimenter encore un peu plus le débat autour de la gestion et du projet sportif de l’AS Saint-Étienne.