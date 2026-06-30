Le CO La Rivière met en cause l'ASSE dans la gestion de jeunes joueurs passés par les détections du club stéphanois. Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club de la banlieue stéphanoise dénonce des pratiques qu'il juge contraires à l'éthique de la formation.

Les relations entre les clubs amateurs et les centres de formation professionnels sont parfois délicates. Ce lundi, le CO La Rivière a décidé de rendre publique sa colère en visant directement l'AS Saint-Étienne.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club affirme vouloir réagir aux "agissements de l'ASSE concernant la gestion de nos joueurs envoyés en détection". Une prise de parole inhabituelle qui met en lumière les tensions pouvant exister autour du recrutement des jeunes talents.

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L'ASSE accusée de transmettre des fiches de joueurs

Le CO La Rivière précise qu'il n'a "aucun problème" avec le fait qu'un joueur puisse être refusé à l'issue d'une détection à l'ASSE. Selon le club, il s'agit d'un fonctionnement normal dans le football.

En revanche, les dirigeants dénoncent ce qui se passerait ensuite. D'après eux, les fiches des joueurs non retenus seraient transmises à un club voisin, l'Étrat La Tour Sportif, qui prendrait directement contact avec les familles.

Le communiqué va plus loin en évoquant des parents "qui ne connaissent pas le football" et qui feraient confiance aux discours tenus lors de ces appels téléphoniques. Le club estime que ces familles sont orientées vers une autre structure sans connaître l'origine des informations utilisées pour les contacter.

Le CO La Rivière parle ainsi de "recrutement sauvage" et affirme que ces pratiques existeraient "depuis des années".

Le CO La Rivière réclame davantage de respect

Le club ligérien insiste également sur le travail effectué auprès des jeunes joueurs. Il rappelle que plusieurs éléments formés au sein de sa structure ont rejoint des clubs de haut niveau ces dernières saisons, preuve selon lui de la qualité de sa formation.

Dans son communiqué, le CO La Rivière affirme défendre "le travail de formation, l'accompagnement et le respect du parcours des jeunes". Il regrette que des familles soient contactées "dans le dos" du club et conclut par une formule forte : "Nos enfants ne sont pas des marchandises."

À ce stade, l'AS Saint-Étienne n'a pas réagi publiquement à ces accusations. Il conviendra de suivre si le club stéphanois apporte des précisions ou souhaite répondre à ce communiqué dans les prochaines heures.

Source : Communiqué officiel du CO La Rivière