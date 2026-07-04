L’ASSE est en ce moment très active sur le marché des transferts. Le poste de gardien est l’un des grands débats de cet été pour les Verts. Peuple-Vert fait le point sur la situation.

L’ASSE officialisait cette semaine sa première recrue du mercato estival. Sohaib Naïr, défenseur central de Guingamp, s’est en effet engagé avec le club du Forez. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) a lui aussi été officialisé hier. Des premiers renforts qui devraient rapidement être suivis d’autres mouvements. Dont l’arrivée d’un nouveau portier ? C'est clairement la tendance.

Sławomir Abramowicz était à deux doigts de signer

Les choses auraient pu s’éclaircir bien plus rapidement dans les cages stéphanoises. En cas de montée en Ligue 1, la signature de Sławomir Abramowicz était quasiment bouclée. Le gardien du Jagiellonia Bialystok devait débarquer mais la non montée a fait capoter le deal.

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L’idée aurait alors été de partir avec le Polonais en numéro 1, Gautier Larsonneur en doublure et Brice Maubleu en numéro 3.

Sauf que la défaite à Nice a remis en cause l’avenir du héros de la séance de tirs au but face à Rodez. Brice Maubleu s’est en effet vu proposer une proposition de prolongation par l’ASSE. Sauf qu’il s’agissait d’une proposition peu intéressante aussi bien financièrement que sportivement, avec un poste de numéro 3 à la clé alors que l’ex-grenoblois pourrait prétendre à bien plus en deuxième division. Il a donc fait le choix de décliner la proposition stéphanoise afin de rejoindre le projet du Pau FC.

Mamour Ndiaye arrive à l’ASSE

Brice Maubleu parti, les Verts ne comptent plus que Gautier Larsonneur comme gardien ayant déjà évolué en professionnel. Une situation qui oblige Kilmer à se pencher sur le recrutement d'un portier ces derniers jours. Au vu des performances de l'ancien brestois, la réflexion s'orientait vers un jeune gardien capable d'occuper à court terme une place de numéro 1.

En ce sens, c'est Mamour Ndiaye (20 ans) qui est visé par le board stéphanois. Comme évoqué mercredi, le gardien de Sarpsborg est suivi depuis de longues semaines et son profil moderne séduit. L'ASSE s'est entendue définitivement avec le club norvégien hier soir, autour d'un transfert de 1.5 M€ plus des bonus selon Foot Mercato. Le Sénégalais devrait donc prochainement poser ses valises à Saint-Etienne pour concurrencer Gautier Larsonneur.

Hiérarchie chamboulée pour les jeunes gardiens ?

Derrière Gautier Larsonneur et une potentielle recrue qui devrait donc être Mamour Ndiaye, place à la jeunesse pour l'ASSE. Issiaka Touré, portier de la réserve âgé de 21 ans, devrait être le troisième dans la hiérarchie cette saison. À un an de la fin de son contrat et après avoir fait le tour en équipe réserve, un nouveau challenge pourrait cependant l'intéresser en cas de sollicitations.

Noa Delacroix, quatrième gardien la saison dernière, n'a lui pas été prolongé à l'issue de son contrat qui prenait fin en juin. Doublure d'Issiaka Touré en réserve, il est actuellement à la recherche d'un nouveau projet. C'est Matéo Houngbo Civier (19 ans), gardien présent dans le Forez depuis ses 6 ans, qui devrait prendre sa place.