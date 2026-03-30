L’ASSE prépare un changement important en interne avec le départ d’Arnaud Chausi, actuel stadium manager, attendu à l’issue de la saison. Une nouvelle organisation se profile déjà.

Arrivé en toute discrétion à la fin de l’année 2024, Arnaud Chausi n’aura finalement passé que quelques mois dans le Forez. Recruté pour structurer et piloter les infrastructures du club, l’ancien de Clermont s’apprête déjà à faire ses valises. Une décision qui oblige l’AS Saint-Étienne à relancer un processus de recrutement stratégique en coulisses.

Son arrivée avait pourtant répondu à un besoin précis. Le club souhaitait renforcer la gestion globale de ses installations, dans un contexte d’évolution constante. Avec son expérience acquise notamment à l’ASM Clermont, Arnaud Chausi cochait toutes les cases. Mais l’aventure stéphanoise ne s’inscrira pas dans la durée.

ASSE : un rôle clé au cœur du club

Le poste de stadium manager reste essentiel dans l’organigramme d’un club professionnel. À Saint-Étienne, il ne se limite pas à une simple gestion logistique. Il englobe l’ensemble des opérations liées aux infrastructures.

Concrètement, cela concerne la gestion du stade Geoffroy-Guichard mais aussi celle du centre sportif Robert-Herbin. Le stadium manager supervise les budgets, pilote les prestataires et coordonne les différents projets d’aménagement. Il joue également un rôle clé dans les relations avec les instances du football, comme la LFP, la FFF ou encore l’UEFA, afin de garantir le respect des normes en vigueur.

Un poste transversal, à la fois technique et stratégique, qui nécessite une vision globale du fonctionnement du club.

Un périmètre élargi pour le futur stadium manager

Selon les dernières informations d'EVECT, l’ASSE ne compte pas simplement remplacer Arnaud Chausi. Le club souhaite faire évoluer le poste.

Le futur stadium manager aura des responsabilités élargies. Il devra désormais intégrer les activités de la section féminine dans son périmètre. Une évolution logique dans un club qui cherche à structurer l’ensemble de ses entités.

Autre point clé : le site de L’Étrat. En constante transformation, le centre d’entraînement fait l’objet d’investissements réguliers. Le futur responsable devra donc accompagner ces évolutions et piloter les projets à venir.

Ce changement marque une volonté claire de professionnalisation et d’optimisation des infrastructures. Un enjeu majeur pour accompagner les ambitions sportives du club.

L’ASSE s’active donc en coulisses pour trouver le profil idéal. Un recrutement stratégique, qui pourrait peser bien plus qu’il n’y paraît sur l’avenir du club.