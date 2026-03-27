La rénovation de la pelouse de Geoffroy-Guichard est officiellement lancée. Un chantier stratégique pour l’ASSE et la Métropole, avec un calendrier serré et des enjeux sportifs importants.

Saint-Étienne Métropole a publié un avis d’appel public à la concurrence pour la rénovation complète de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. L’objectif est clair : moderniser l’aire de jeu et offrir des conditions optimales à l’ASSE, tout en répondant aux exigences actuelles du football professionnel.

Le marché, référencé 202668178, concerne des travaux lourds sur le terrain d’honneur, avec une durée estimée à trois mois. Le chantier devrait démarrer dès mai 2026, juste après la fin de saison et une reprise de championnat envisagée au 15 août. Un timing serré, mais maîtrisé, pour ne pas perturber la saison suivante.

Une pelouse hybride nouvelle génération pour l’ASSE

Le projet prévoit une transformation en profondeur de la pelouse. Il ne s’agit pas d’un simple remplacement, mais bien d’une réhabilitation complète avec l’installation d’un gazon hybride sur substrat sableux.

Le dispositif intègre plusieurs innovations majeures : un système de chauffage, un arrosage automatisé par aspersion, ainsi qu’un réseau de drainage performant. Mais surtout, le projet inclut un système de gestion active de l’eau en circuit fermé. Ce mécanisme permettra à la fois la subirrigation et l’oxygénation du sol, deux éléments clés pour maintenir une pelouse de qualité constante. À cela s’ajoutent des travaux de terrassement, la reconstruction des différentes couches sportives et la mise en conformité des pentes.

Un projet stratégique pour l’avenir de Geoffroy-Guichard

Au-delà de l’aspect technique, ce chantier s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation du stade Geoffroy-Guichard. L’ASSE a besoin d’un outil performant pour accompagner ses ambitions sportives. Surtout dans un contexte où la qualité des infrastructures devient un critère déterminant.

Le marché sera attribué selon trois critères principaux : la valeur technique (55 %), le prix (40 %) et les performances environnementales (5 %). Un choix qui montre l’importance accordée à la qualité globale du projet, au-delà du simple coût.

Autre élément notable : une tranche optionnelle prévoit l’installation d’une unité de pilotage automatisée du système hydrique. Une innovation qui pourrait faire du Chaudron un stade encore plus moderne et autonome dans la gestion de sa pelouse.

L’information clé reste le calendrier : si les délais sont respectés, l’ASSE retrouvera une pelouse entièrement neuve dès la mi-août. Un atout non négligeable pour démarrer la saison dans les meilleures conditions.