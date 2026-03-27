Pour la première de Yannick Chandioux sur le banc de l'ASSE, les Vertes n'ont pas pu rivaliser face au Paris FC. Bien mal embarquées dans ce championnat, les joueuses stéphanoises reçoivent Lens ce samedi, à 17h, à Geoffroy-Guichard, dans une rencontre qui pourrait déjà être déterminante !

C'est malheureusement par une défaite qu'a débuté le nouveau coach de l'ASSE. Il faut dire que l'adversaire était de taille. Pour autant, l'AS Saint-Étienne connaît l'objectif de cette fin de saison et s'est directement tournée vers son prochain match. Ce dernier pourrait être déterminant, face à Lens, un concurrent direct pour le maintien ! À l'issue de la dernière rencontre, le coach de l'ASSE s'est justement exprimé.

"Je suis heureux que le groupe puisse profiter du record d’affluence. Il y a des gens qui croient en cette équipe. C'est dur, on le sait, et on ne va pas refaire la saison. [...] Je n'ai pas pour habitude de parler de tournant, mais je suis obligé d'avouer que ça va en être un."

Les supporters de l'ASSE se mobilisent

À cette occasion, la rencontre se disputera dans le Chaudron. Plus de 7 000 places ont été vendues par le club, qui espère réaliser son record d'affluence pour son équipe féminine. Du soutien, les Vertes en auront forcément besoin !

Tout comme les Stéphanoises, les Lensoises sont en très mauvaise posture. Le week-end dernier, elles se sont également inclinées. C'était sur le score de 1-0 face à Dijon.

Pour cette rencontre, la défaite est interdite et la victoire est même obligatoire. Avec 9 points après 18 journées, l'ASSE réalise une saison catastrophique sur le plan comptable. Aujourd'hui en grand danger, elles sont à la lutte pour se maintenir avec Montpellier (qui s'est incliné 3-2 face au PSG) et Lens.

Lens a un précieux point d'avance

Avant de se déplacer dans le Chaudron, Lens possède trois points d'avance sur l'ASSE. Lors du match aller au stade Bollaert-Delelis, Lens s'était imposé sur le score de 1-0. Aux Stéphanoises d'être également inspirées ce samedi pour décrocher trois points primordiaux dans la course au maintien.