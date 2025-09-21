L’ASSE s’est imposée 3-2 face au Stade de Reims au terme d’un match spectaculaire, riche en occasions et en données marquantes. Retour en détail sur les statistiques clés de cette rencontre de Ligue 2 BKT.

Supporters, joueurs, spectateurs... Tout le monde s'accorde à dire que ce Saint-Étienne - Reims a été un match de très bonne facture. Les deux promus, favoris pour la remontée, se sont livrés une véritable bataille.

Les Verts ont pu compter sur des performances individuelles de haut niveau. Particulièrement en jambe depuis le début de saison, Boakye a brillé avec 2 passes décisives et 91% de passes réussies dans le dernier tiers (10/11). Devant, Stassin s’est offert un doublé avec 1,30 xG et 7 ballons touchés dans la surface adverse, une menace constante. La star de Reims Keito Nakamura est juste derrière Stassin, avec 6 ballons joués dans la surface en seulement 32 minutes. Côté rémois, Teuma a répondu avec son propre doublé et 0,87 xG, créant aussi 3 occasions franches.

L’ASSE plus réaliste que Reims

Au total, les deux équipes ont offert 5 buts dont 3 véritables bijoux. Les données confirment la justesse stéphanoise avec 2,26 xG contre 1,98 xG pour Reims. Si le score est serré, le réalisme des Verts dans les deux surfaces a fait la différence. Larsonneur, auteur de son meilleur match de la saison, a pesé dans ce résultat. Avec notamment une double parade extraordinaire en début de deuxième mi-temps, il ramène son pourcentage de buts encaissés par frappe cadrée à 43,75%, contre plus de 50% la semaine dernière.

Maîtrise collective et solidité défensive

Avec 59% de possession et 619 passes tentées (86% réussies) contre 406 passes pour Reims (84%), l’ASSE a imposé son style. Pourtant, cette domination ne s’est pas traduite par un plus grand nombre d’occasions franches, preuve d’un match animé et équilibré. Tardieu en 6 pointe basse, véritable métronome. Il a touché 92 ballons pour 77 passes réussies sur 79 (97%).

Sur le plan défensif, la paire Nade-Lamba a affiché une belle complémentarité, encore. Les Verts ont remporté 54 duels contre 37 pour Reims, concédant seulement 6 fautes face aux 26 adverses. Les deux buts encaissés n'entachent pas la prestation défensive globale : un penalty imaginaire et un chef-d’œuvre de Teuma, imparable.

Meilleure attaque du championnat avec 14 buts marqués et 14 points pris sur 18 possibles. L'ASSE est leader, et attaque sa semaine à trois matchs de la meilleure des manières.