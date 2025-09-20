Le Stade Geoffroy-Guichard a accueilli ce samedi soir la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et le Stade de Reims, dans le cadre de la 6ᵉ journée de Ligue 1. Devant leur public, les Verts ont livré un match intense face à une formation rémoise solide et ambitieuse. Résultat : Victoire 3-2 ! À l’issue de la partie, plusieurs joueurs des deux équipes ont livré leurs impressions à chaud au micro de beIN Sports.

Nicolas Pallois (Stade de Reims) : « On s’est procuré des occasions mais il faut être plus réalistes. On encaisse trois buts, dont deux très beaux, et c’est dommage car je pense qu’il y avait la place ce soir. L’état d’esprit a été bon, et c’est ça qu’il faut retenir. Si on garde cette mentalité, on gagnera des matchs cette saison.

C’est une question de justesse, notamment dans la dernière passe. On veut bien faire, mais il faut être plus précis dans les moments décisifs. Le plus difficile au football, c’est de marquer, et on a montré de bonnes choses ce soir. Un point aurait sans doute été plus logique, mais on n’a pas été récompensés. »

Tardieu (ASSE) : "Incroyable de jouer en Ligue 2 devant un tel public"

Florian Tardieu (ASSE) : « Avec une ambiance pareille, on ne peut que se régaler. C’est incroyable de jouer en Ligue 2 devant un tel public, et ça nous pousse à montrer de belles choses. On n’a pas le droit de commencer comme on l’a fait, surtout à domicile. Le premier quart d’heure a été compliqué, mais petit à petit, on est entrés dans le match et on a réussi à produire du jeu. On marque trois buts, c’est positif, mais je regrette qu’on en prenne deux. Heureusement que Larceau a sorti un grand match. On doit être plus sûrs, car à 4-2 on s’est fait peur jusqu’au bout. Mais on a montré qu’on était un groupe solide. Avec une atmosphère pareille, on est obligés de tout donner. Jouer devant 30 000 personnes, c’est magnifique et ça nous pousse à nous dépasser. »

Lucas Stassin (ASSE) : « L’ambiance ici nous transcende. On tient aussi grâce à nos supporters, et on essaie de leur rendre sur le terrain. Le doublé ? C’est grâce à l’équipe. On a livré une belle prestation collective et je suis heureux d’avoir contribué. Ces trois points font beaucoup de bien et on est déjà concentrés sur le prochain match. Sur mon deuxième but, quand je rentre sur mon pied droit, j’ai tout de suite l’idée de frapper côté droit. Elle part bien et ça fait but, tant mieux. Et pour mon pote Léoni, c’est vrai qu’il n’était pas ravi, mais c’est le foot ! On reste amis et on en rigolera après le match. »

Irvin Cardona (ASSE) : « C’est une victoire importante face à un concurrent direct. On sait qu’ils ont envie de remonter vite, donc gagner ce soir c’est un vrai signal. On conserve la première place et on va essayer de répéter ce genre de performance chaque week-end. Il y avait de l’intensité, du spectacle et de beaux buts. On a pris du plaisir sur le terrain et je pense que les supporters aussi. »