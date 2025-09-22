Lucas Stassin vit un début de saison tonitruant avec l’AS Saint-Étienne. Auteur déjà de plusieurs buts décisifs, dont un doublé contre Reims, l’attaquant belge s’affirme comme l’un des atouts majeurs des Verts dans la quête de la montée. Mais derrière cette réussite se cache un été agité, marqué par les rumeurs et la pression du mercato. Son père, Stéphane Stassin, s’est confié dans les colonnes du Progrès sur ces semaines difficiles.

Annoncé sur le départ tout l’été, l’ancien joueur d’Anderlecht a vu son nom circuler dans plusieurs clubs, notamment en Ligue 1. De quoi perturber un joueur de 19 ans, qui a dû composer avec les sollicitations incessantes et un climat pesant.

« Il m’appelait pour me dire qu’il ne réussissait pas à dormir. Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours. On lui proposait tout et n’importe quoi. Même moi qui connais le milieu, ce n’était pas évident à gérer. Et tous les jours, il m’appelait pour me dire qu’il était fatigué. C’était impossible d’être performant dans de telles conditions », raconte son père.

Un nouveau départ mental et symbolique

La fin du mercato a marqué un tournant. Lucas Stassin a choisi de se recentrer sur l’ASSE et de tourner la page. Son père révèle un geste symbolique :

« Quand le mercato s’est terminé, il s’est dit "Ok, je vais rester à Saint-Étienne, je vais me donner à fond pour le club et le faire monter". Il a coupé ses cheveux (il allait chez le coiffeur tous les deux jours) et il a voulu prendre le numéro 9, histoire de dire qu’il était de nouveau là et concentré à 200 %. Le fait de les couper court, c’est aussi un message pour dire qu’un nouveau Lucas est là. Ce sont des petits détails, mais pour lui ça veut dire beaucoup. »

Ce choix du numéro 9, symbole de l’avant-centre assumé, s’accompagne d’une volonté claire : être pleinement investi dans le projet stéphanois.

Lucas Stassin : La montée comme seule obsession

Au-delà de ses statistiques personnelles, Stassin a un objectif prioritaire : participer à la remontée de l’ASSE en Ligue 1. Son père ne laisse aucune place au doute :

« Il va tout faire pour finir meilleur buteur de Ligue 2. Mais si on lui donne le choix entre être meilleur buteur et finir cinquième de L2 ou finir cinquième meilleur buteur et monter en L1, je connais sa réponse. Il n’a vraiment qu’une envie, c’est de remonter avec Saint-Étienne. »

Aujourd’hui, l’attaquant belge a retrouvé la sérénité et enchaîne les performances. Dans un Chaudron qui l’a déjà adopté, Stassin s’affirme comme un maillon essentiel des Verts et affiche clairement ses ambitions : jouer, marquer, et ramener l’ASSE dans l’élite du football français.