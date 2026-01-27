Battue à Reims malgré une longue supériorité numérique, l’AS Saint-Étienne a livré l’une de ses prestations les plus préoccupantes de la saison. Au-delà du simple résultat, cette défaite met en lumière plusieurs signaux d’alerte sérieux pour un club engagé dans la course à la montée. Retour sur les quatre enseignements majeurs d’un match qui laisse et laissera des traces du côté de l'ASSE.

Le constat est évidemment brutal. À onze contre dix pendant plus de quarante minutes, l’ASSE n’a jamais donné l’impression de pouvoir accélérer, encore moins d’asphyxier son adversaire. Pire, ce sont les Rémois qui ont semblé plus tranchants dans les courses et plus lucides dans les enchaînements.

Les blessures de Mahmoud Jaber puis de Chico Lamba n’expliquent pas tout. Dès l’heure de jeu, les Stéphanois ont manqué d’intensité, de projections et de justesse dans les efforts répétés. Incapables d’emballer la rencontre, ils ont affiché un déficit physique préoccupant, particulièrement criant pour une équipe qui s'est dotée d'un staff dont on peut attendre qu'il place les joueurs dans les meilleures dispositions physiques. À ce stade de la saison, manquer d’essence dans un match qui propose un scénario aussi favorable interroge profondément la préparation et la gestion de l’effectif.

Horneland joue gros, très gros

La défaite en Champagne pourrait bien peser lourd pour Eirik Horneland. L’entraîneur stéphanois avait l’occasion idéale de frapper un grand coup : un adversaire réduit à dix, un adversaire à repousser au classement, une dynamique à relancer. Il en est ressorti avec une équipe désorganisée, sans réponse tactique et incapable d’exploiter le contexte.

Les choix opérés, tant dans le onze de départ que dans les ajustements en cours de match, n’ont pas produit l’effet escompté. Les changements n’ont pas dynamisé le jeu, et l’ASSE a même semblé perdre le fil au fil des minutes. Dans un club qui montre déjà beaucoup de patience à l'égard de son coach, Horneland donne le sentiment d'avoir grillé sa dernière cartouche. Il ne serait d'ailleurs pas impossible qu'un choix fort arrive très rapidement. Les dirigeants Verts, comme la rumeur semble l'indiquer, rencontraient leur coach ce dimanche et pourraient être en recherche active d'un nouveau technicien en ce début de semaine.

L'attaque de l'ASSE soudainement en panne sèche

C’était l’un des points forts des Verts depuis le début de la saison : une capacité à se créer des occasions, à varier les circuits offensifs et à faire plier les blocs adverses. À Reims, cette force a totalement disparu. L'absence de Davitashvili est forcément préjudiciable, toutefois, cette seule absence ne peut expliquer les difficultés offensives des Verts.

Hier, malgré quelques situations en première période, l’ASSE n’a jamais su se montrer dangereuse après la pause. Peu de frappes franches, peu de mouvements coordonnés, et surtout une incapacité flagrante à profiter des espaces laissés par une équipe adverse en infériorité numérique. Pour une formation qui vise la montée, rester muette avec un tel scénario est un signal très inquiétant. Peut-être doit on pointer là aussi les limites des compétences tactiques du staff, incapable de guider les joueurs... Tout du moins, c'est l'impression que l'on en a vu de l'extérieur.

Le mercato devient une urgence absolue

Ce match agit forcément comme un révélateur. L’ASSE manque de profondeur, de profils capables de changer le cours d’une rencontre, et de joueurs aptes à maintenir un haut niveau d’intensité sur 90 minutes. Les blessures ont mis en évidence un banc trop juste et un effectif déséquilibré.

Si les Verts veulent rester crédibles dans la course à la montée, des renforts seront indispensables. Pas pour faire le nombre, mais pour apporter de l’impact immédiat, notamment au milieu et dans les zones offensives. Sans ajustements rapides, cette équipe risque de voir ses ambitions s’éroder face à des concurrents plus armés et plus constants. La première arrivée au club pourrait néanmoins concerner... le coach !