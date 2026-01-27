Après l’officialisation de son départ vers l’AE Larissa, Dylan Batubinsika a tenu à adresser un dernier message aux supporters de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Un adieu avec émotion.

Le rideau est définitivement tombé sur l’aventure stéphanoise de Dylan Batubinsika. Recruté en 2023 pour solidifier l’arrière-garde des Verts, le défenseur congolais s’est engagé il y a quelques heures avec le club grec de l’AE Larissa. Avant de tourner la page, l’ancien taulier de la défense stéphanoise a publié un message sur ses réseaux sociaux.

« Le Chaudron, je ne t’oublierai jamais »

Des mots simples et sincères, qui témoignent d'un certain attachement au club et à ses supporters : « Des moments inoubliables. Des joies, des déceptions. Des victoires, des désillusions. Des hauts et des bas. Et surtout, de magnifiques rencontres. »

Malgré une dernière saison chaotique, marquée par la relégation de l’ASSE et un épisode extra-sportif douloureux, Batubinsika garde en mémoire la ferveur du Chaudron. « Une immense fierté d’avoir porté ces couleurs et ce maillot. Le Chaudron 🔥 je ne t’oublierai jamais 🤎 »

Celui qui avait formé une charnière solide avec Mickaël Nadé lors de la montée en Ligue 1 en 2024 conclut en remerciant Dieu et en saluant une dernière fois les supporters : « Gloire à Dieu pour ce chapitre de ma carrière 🙏🏽 Allez les verts 💚💚💚 »

Un joueur au parcours contrasté à l'ASSE

Dylan Batubinsika aura disputé 56 matchs sous le maillot vert (49 titularisations), inscrit deux buts et reçu 7 cartons. D’abord pilier de la défense sous Dall’Oglio, il avait été écarté par Eirik Horneland à l’été 2025, ne disputant qu’un seul match cette saison.

Son passage dans le Forez restera marqué par une montée, une descente, une agression, et une sortie discrète. Mais son message vient rappeler que malgré les turbulences, il reste fière d'avoir porté le maillot de l'ASSE. Bonne conituation à lui aux côté d'Yvann Maçon.

Source : Instagram @d.batubinsika21