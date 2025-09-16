Après un succès difficile mais précieux à Clermont, l’ASSE pourrait aligner un onze modifié pour affronter le Stade de Reims. Entre retours de blessure et gestion post-trêve, Eirik Horneland devra composer avec les forces du moment.

L’ASSE s’est imposée à Clermont dans un contexte peu favorable. La trêve internationale a laissé des traces dans l’effectif stéphanois, contraignant Eirik Horneland à jongler avec les états de forme. Ben Old, par exemple, a affronté l’Australie à deux reprises avec la Nouvelle-Zélande avant de revenir en fin de semaine. Mahmoud Jaber et Florian Tardieu, eux, ont très peu participé aux entraînements. Sans oublier l’absence de dernière minute de Zuriko Davitashvili, touché lors de la dernière séance.

Un succès mérité à Clermont malgré les absents

Malgré tout, les Verts ont su faire preuve de caractère pour repartir avec trois points. Horneland l’a reconnu : « Il a été difficile de faire la composition d'équipe. […] Malgré tout, je suis content de voir que l’équipe a réussi à se battre avec ses armes pour s’imposer. »

Des retours attendus pour l'ASSE

Face à Reims, le technicien norvégien pourrait bénéficier de plusieurs retours importants. Touché à la cheville, Annan est attendu à l’entraînement collectif cette semaine. Son retour libérerait Maxime Bernauer, utilisé en dépannage sur le flanc gauche. Ce dernier pourrait alors être repositionné en milieu défensif, un poste où Horneland cherche toujours la bonne formule, ayant déjà testé Jaber, Gadegbeku ou Tardieu.

Ce retour à la normale devrait permettre une meilleure structuration de l’équipe, et surtout une rotation plus fluide, alors que les organismes sont déjà très sollicités.

Davitashvili incertain, Boakye et Cardona en embuscade

Si le retour d’Annan semble se préciser, celui de Zuriko Davitashvili reste incertain. L’ailier géorgien devait débuter face à Clermont avant de se blesser. Sa participation face à Reims est donc en suspens, même si le staff espère un feu vert médical dans les prochaines heures.

En son absence, Boakye et Cardona pourraient être appelés à épauler Lucas Stassin à la pointe de l’attaque. Horneland pourra s’appuyer sur leur fraîcheur et leur polyvalence, dans un match où l’intensité devrait être au rendez-vous.

Composition probable de l’ASSE face à Reims

Larsonneur – Annan, Nadé, Lamba, Ferreira – Bernauer, Jaber, Tardieu – Boakye, Cardona, Stassin

Source : asse.fr