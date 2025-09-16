Eirik Horneland peut compter sur une équipe qui se montre prolifique avec 11 réalisations en 5 rencontres. 6 attaquants stéphanois ont déjà trouvé le chemin des filets. Une aubaine pour l’ASSE qui peut compter sur un vivier offensif en pleine forme pour viser un retour en Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne a démarré sa saison sur une dynamique résolument positive, et cela doit beaucoup à l’efficacité de son secteur offensif. Après plusieurs exercices où l’attaque stéphanoise avait parfois semblé stérile, les Verts peuvent aujourd’hui compter sur un groupe de joueurs capables d’apporter danger, variété et réalisme devant le but.

Les Verts pouvaient déjà compter sur des hommes forts sur le plan offensif en seconde partie de saison dernière. Lucas Stassin s’est notamment révélé avec 11 buts en Ligue 1 en 2025. Les statistiques en ce début de championnat témoignent clairement de cette montée en puissance : Boakye, Cardona, Davitashvili, Stassin, Old ou encore Duffus participent tous à cette animation offensive.

Boakye, fer de lance de l’ASSE

Impossible de parler du bon début de saison offensif de l’ASSE sans mettre en avant Boakye. L’attaquant ghanéen s’impose déjà comme la pièce maîtresse de l’attaque forézienne. Avec 2 buts et 3 passes décisives, il est non seulement le meilleur buteur à égalité, mais surtout le joueur le plus décisif du collectif stéphanois.

Il avait lancé sa saison par 1 but et 1 passe décisive à Laval en tant que faux 9. Sa capacité à peser sur les défenses, à décrocher pour distribuer le jeu et à se montrer altruiste en fait une arme redoutable. Reaxé en seconde période face à Rodez, le ghanéen a delivré 2 passes décisives pour Cardona puis Davitashvili. L’ancien joueur de Wolfsberger a inscrit son second but de la saison ce week-end à Clermont pour remettre l’ASSE sur de bons rails. Son influence dépasse d’ailleurs les simples chiffres : Boakye incarne une véritable référence offensive, attirant les défenseurs adverses et libérant des espaces pour ses partenaires.

Cardona, valeur sûre pour la Ligue 2

Juste derrière, Cardona confirme l’étendue de ses qualités. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive, l’ancien brestois s’illustre par son activité incessante et son intelligence dans le placement. Le numéro 7 des Verts de montre mobile et sait se rendre disponible dans les espaces.

Premier buteur de la saison à Laval, Cardona apporte également cette expérience de la Ligue 1 qui peut se révéler précieuse pour une équipe ambitieuse. Son sens du but s’est montré impactant pour aggraver le succès des Verts face au RAF. Son altruisme a quant à lui permis à l’ASSE de prendre les 3 points à Clermont.

Davitashvili, l’atout technique

Le Géorgien Davitashvili, de son côté, a déjà trouvé le chemin des filets à 2 reprises. Moins décisif dans la passe que ses coéquipiers, il compense par une qualité technique supérieure et une capacité à créer le danger sur ses prises de balle. Véritable dynamiteur, il est capable de percer les défenses grâce à sa vitesse et son habileté en un-contre-un.

Le géorgien a ouvert son compteur en scellant la victoire 4-0 face à Rodez, concluant une action collective d’école. La semaine suivante, il permettait à l’ASSE d’éviter le piège boulonnais en offrant l’unique but de la rencontre aux siens. Ses deux réalisations montrent qu’il peut être un finisseur redoutable, mais aussi un joueur capable de débloquer des situations fermées.

Old ouvre son compteur avec l’ASSE, Stassin trouve enfin de la confiance

La force actuelle de l’ASSE repose aussi sur la jeunesse. Stassin et Old, tous deux auteurs d’1 but et 1 passe décisive chacun, profitent de la confiance accordée par le staff pour se révéler. Le néo-zélandais a ouvert son compteur avec le club étoilé dès la première journée de Ligue 2 face aux lavallois après 1 saison délicate. Quant au belge, il aura attendu la 5eme journée pour se montrer décisif en étant impliqué sur les 2 buts en Auvergne. Après un été compliqué, marqué par un non-départ, Lucas Stassin doit désormais marquer les esprits pour taper dans l’œil de son sélectionneur, l’ex coach stéphanois, Rudi Garcia.

Une pile électrique à canaliser

Enfin, Duffus a lui aussi ouvert son compteur avec 1 but. Même s’il ne bénéficie pas encore d’un temps de jeu conséquent, il démontre une efficacité intéressante dans la surface. Son rôle de joker offensif peut devenir capital pour débloquer certaines rencontres.

Arrivé en trombe après une longue attente quand à son passeport jamaïcain, l’ancien de Brighton a réalisé une première remarquée. Débordant d’activité, l’anglais a marqué son premier but dès sa première apparition face à Rodez dans une mi-temps où il aura su se mettre en évidence. Depuis, c’est sur le banc que le jeune buteur démarre les rencontres mais il reste un atout offensif important dans l’effectif d’Eirik Horneland.

Un secteur offensif enfin équilibré à l’ASSE

Ce qui frappe dans ce début de saison, au-delà des chiffres, c’est la répartition des responsabilités. L’ASSE n’est plus dépendante d’un seul buteur. Boakye se détache, certes, mais ses partenaires apportent tous leur pierre à l’édifice. Cette diversité statistique reflète un collectif plus équilibré, capable de trouver des solutions variées.

Si la défense reste un chantier permanent dans le Forez, la confiance qui anime l’attaque donne à l’équipe une marge de manœuvre précieuse. Le club doit retrouver une solidité défensive qui avait fait sa force lors de la montée il y a 2 ans. La saison est encore longue, mais ce départ montre que l’ASSE a enfin retrouvé une animation offensive digne de son standing, où Boakye s’impose comme le leader, et où ses coéquipiers s’illustrent chacun à leur manière.