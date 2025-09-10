Pour la réception de Reims le samedi 20 septembre, l’ASSE pourrait de nouveau remplir les tribunes du Chaudron. Une affluence record en Ligue 2 portée par l’engouement populaire et la dynamique du Peuple Vert.

Reléguées en Ligue 2 cette saison, l’AS Saint-Étienne et le Stade de Reims s’apprêtent à se retrouver pour une rencontre qui sent déjà le haut de tableau. Ce choc de la 6e journée se jouera au Stade Geoffroy-Guichard, le samedi 20 septembre à 20h. Et une fois de plus, les Verts peuvent compter sur le soutien indéfectible de leur public.

Avec 20 000 abonnés, un record absolu pour la Ligue 2, l’ASSE confirme son statut de club à part. Pour des raisons de sécurité, les balcons nord et sud du stade sont actuellement fermés. Cela porte la capacité maximale du stade à environ 37 000 places. Mais, la partie haute du parcage visiteur, étant constamment formé, nous sommes en réalité plus proches des 36 000 places. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu voir le 30 août dernier lorsque l'ASSE a effectué son premier guichet fermé. Au total, 35 729 supporters se sont réunis.

ASSE - Reims, une affiche qui attire ?

Le succès populaire ne se dément pas à Sainté. Dès la deuxième journée de championnat, face à Rodez, 33 051 personnes garnissaient déjà les tribunes. Le peuple Vert répond présent, match après match, pour pousser son équipe vers une remontée en Ligue 1. Les déplacements sont, eux aussi, marqués par un fort soutien, avec des parcages visiteurs remplis à Laval, Boulogne et Clermont.

Face à Reims, une formation également reléguée de l’élite, l’affluence devrait être une nouvelle fois au rendez-vous. Les dernières places disponibles en Kop Sud ont rapidement trouvé preneur par les supporters de l'ASSE, témoignant d’un engouement toujours aussi fort. À une dizaine de jours du coup d’envoi, la billetterie reste ouverte, mais certaines zones se vident à vue d’œil.

Geoffroy-Guichard bientôt plein une nouvelle fois ?

À ce jour, environ 400 places restent disponibles en tribune Henri Point inférieure, près de 2 500 en Henri Point supérieure, 250 en Corner Famille, ainsi que quelques disponibilités dans les angles Nord et Musée. Seule une partie de la tribune Pierre Faurand est pour l’instant mise en vente.

Avec un rythme de vente soutenu, tout laisse à penser que Geoffroy-Guichard pourrait une nouvelle fois afficher complet pour ce match à fort enjeu. Si la dynamique se poursuit, les 36 000 places pourraient bien s’écouler dans les jours à venir. Une belle preuve, une fois encore, que l’ASSE n’est pas un club de Ligue 2… mais un monument du football français.