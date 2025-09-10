Ce mercredi, l’ASSE a enregistré le retour de plusieurs internationaux, dont Zuriko Davitashvili, mais reste confrontée à des interrogations dans l’entrejeu. Trois titulaires manquent encore à l’appel.

Bonne nouvelle pour Eirik Horneland : Zuriko Davitashvili a retrouvé l’Étrat après son rassemblement international. L’ailier géorgien a brillé avec sa sélection, inscrivant un but et délivrant une passe décisive en deux matchs. Un retour de poids pour l’ASSE, qui comptera sur son dynamisme offensif face à Clermont. Dans le même temps, trois jeunes Verts – Luan Gadegbeku, Axel Dodote et Nadir El Jamali – ont également réintégré le groupe après leur passage en équipe de France U19.

Un entrejeu décimé, trois titulaires incertains pour l'ASSE ?

Si l’attaque se renforce, le milieu de terrain reste un vrai sujet d’inquiétude. Aucune trace de Mahmoud Jaber, Florian Tardieu ou Aïmen Moueffek dans les communications du club ce mercredi. Les trois hommes, souvent titulaires cette saison, sont encore incertains pour le déplacement en Auvergne. Leur absence potentielle obligerait Horneland à revoir en profondeur son schéma tactique. Le coach norvégien devrait donner plus de précisions ce jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Cardona, Old et Batubinsika attendus

Le groupe stéphanois n’est pas encore au complet. Irvin Cardona, Ben Old et Dylan Batubinsika n’ont pas encore effectué leur retour. Ils sont attendus pour cette fin de semaine. L’entraîneur devra donc encore patienter avant de disposer d’un groupe étoffé.

Petit à petit, l’effectif des Verts se reconstitue, mais les incertitudes au milieu restent préoccupantes. Face à Clermont, l’ASSE pourrait devoir composer sans une grande partie de son trio habituel. Un défi de taille pour Horneland, à quelques jours d’un rendez-vous déjà crucial pour lancer la saison.

Conférence de presse ce jeudi midi. Groupe annoncé pour affronter Clermont ce vendredi soir et retour de la Ligue 2 BKT ce samedi à 20 heures au stade Gabriel Montpied.