Ancien joueur de l’ASSE, Rémy Cabella rejoint la nouvelle équipe dirigeante de l’AC Ajaccio. Après une rétrogradation et une profonde crise interne, le club corse tente de se reconstruire.

L’été 2025 restera comme l’un des plus sombres de l’histoire récente de l’AC Ajaccio. Sportivement, le club corse a été rétrogradé jusqu’en Régional 2, un coup de massue pour une institution qui a longtemps fait briller le foot en Corse. Cette descente brutale a provoqué une onde de choc dans l’environnement ajaccien, entraînant le départ du bureau directeur à la mi-août. Pour rappel, l’ACA avait été rétrogradé en National avant une exclusion des compétions nationales par la DNCG

Nouvelle gouvernance à Ajaccio

Face à la crise, une assemblée générale décisive s’est tenue ce lundi, selon Corse-Matin. Objectif : reconstruire une gouvernance solide. Michaël Torre, ancien responsable de la section futsal du club, a été élu président de l’association AC Ajaccio. À ses côtés, un bureau directeur profondément renouvelé, marqué par la présence de figures locales et de personnalités reconnues du football professionnel.

Ce nouveau conseil a la lourde tâche de remettre de l’ordre dans une maison fragilisée et de redonner de la crédibilité à un club qui aspire à retrouver rapidement les sommets du football amateur, avant de rêver d’un retour au niveau national.

Rémy Cabella, un symbole fort pour l’ACA

Parmi les nouveaux visages, la présence de Rémy Cabella attire forcément l’attention. L’ancien meneur de jeu de l’ASSE, aujourd’hui au LOSC, fait partie du bureau directeur. Avec lui, deux autres professionnels natifs d’Ajaccio complètent le trio de prestige : Vincent Marchetti (Paris FC) et Benjamin André (Lille).

Leur rôle ? Endosser une fonction de garants du projet sportif et institutionnel. Pour Cabella, ce retour symbolique dans son île natale est une façon d’apporter son expérience et son réseau au service d’un club qui lui tient à cœur. Pour l’ACA, c’est un signal fort envoyé aux supporters : malgré la rétrogradation, l’histoire ne s’arrête pas là.

L’avenir dira si ce nouvel élan permettra au club ajaccien de sortir la tête de l’eau. Mais une certitude demeure : voir des joueurs de Ligue 1 comme Rémy Cabella s’investir dans la reconstruction est un gage d’espoir pour tout le peuple rouge et blanc.