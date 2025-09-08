Retour au championnat et entrée en lice en Coupe LFFP : une semaine chargée attend les Verts et les Vertes. Voici le programme de la semaine de l'ASSE.

Les Stéphanois reprennent le chemin de la compétition avec un déplacement important à Clermont samedi soir (20h), pour la 5e journée de Ligue 2 BKT. De leur côté, les Féminines feront leur rentrée en Coupe LFFP du côté de Nice. Les jeunes U19 joueront eux à domicile face à Toulouse.

La semaine s’ouvre lundi 8 septembre avec un entraînement des pros ouvert au public à l’Étrat (15h). Mardi, les hommes d'Eirik Horneland travailleront à huis clos, tandis que les Vertes accueilleront leurs supporters au Salif-Keita (10h30). Mercredi et vendredi, tout se déroulera à huis clos. Jeudi, les pros féminines offriront une nouvelle séance publique (10h30).

Le week-end sera animé : samedi matin (11h), les U19 recevront Toulouse au stade Aimé-Jacquet pour la 4e journée du championnat national. L’après-midi (15h), les Vertes entreront en lice en Coupe LFFP face à l’OGC Nice. Enfin, le choc du week-end : Clermont - ASSE samedi soir (20h) au stade Gabriel-Montpied.

Une semaine riche, qui pourrait donner un nouvel élan à toutes les équipes stéphanoises.

La semaine de l'ASSE

Lundi 8 septembre

Entraînement des pros ouvert au public à l'Étrat (15h00).

Mardi 9 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30).

Mercredi 10 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

Jeudi 11 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30)

Vendredi 12 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

ASSE.fr : Les groupes retenus pour #OGCNASSE (Coupe LFFP) et #CF63ASSE (Ligue 2 BKT)

Samedi 13 septembre

U19 National (4eme journée) : ASSE - Toulouse au stade Aimé-Jacquet (11h)

COUPE LFFP (1ère journée) : OGC Nice - ASSE au Complexe Charlemagne (15h)

Ligue 2 BKT (5ème journée ) : Clermont - ASSE au stade Gabriel-Montpied (20h)