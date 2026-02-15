L’ASSE s’est imposée à Guingamp (2-1) grâce au doublé de Zuriko Davitashvili. Une victoire précieuse qui a provoqué une vive frustration côté breton, entre tensions, reproches envers l’arbitrage et début d’échauffourée en fin de match.

L’ASSE avait une revanche à prendre. Le souvenir du match aller planait encore au-dessus de cette rencontre. À l’époque, les Guingampais s’étaient montrés particulièrement démonstratifs après leur succès dans le Chaudron. Samedi soir, les hommes de Philippe Montanier ont inversé le scénario. Solides en première période, réalistes dans les deux surfaces, les Verts ont frappé au bon moment.

Zuriko Davitashvili s’est offert un doublé précieux. Deux buts qui ont fait basculer la rencontre et plongé le Roudourou dans le silence. Cette victoire à Guingamp a une saveur particulière. Elle valide la progression stéphanoise et confirme la capacité du groupe à répondre présent dans un contexte hostile.

ASSE – Guingamp : une célébration qui ne passe pas

Au coup de sifflet final, les Stéphanois ont célébré avec leur parcage. Une communion classique après un succès à l’extérieur. Mais le contexte a donné une autre dimension à la scène. Certains y ont vu un clin d’œil assumé au match aller. Une manière de rendre la monnaie de leur pièce aux Bretons. Cette célébration n’a pas été du goût de Dylan Louiserre et de plusieurs joueurs guingampais. Rapidement, des locaux se sont dirigés vers les Verts. La tension est montée d’un cran et un début d’échauffourée a éclaté devant le parcage stéphanois. Heureusement, l’incident n’a pas dégénéré et la situation est restée sous contrôle. L’image illustre surtout la frustration d’une équipe touchée dans son orgueil après une défaite à domicile.

Louis Mafouta, déjà très expressif lors du match aller, n’a pas caché son amertume. L’attaquant guingampais a pointé l’arbitrage pour expliquer le revers : « On ne passe pas loin, c’est vrai. On fait une mauvaise première mi-temps. Après, l’arbitre ne nous aide pas. Il y a une faute dès le début, il ne la siffle pas. Pour eux, il la siffle. Ça tue le match. C’est frustrant à prendre en deuxième mi-temps, mais il n’y a pas photo. On fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Mais c’est frustrant, ces erreurs d’arbitrage comme ça, ça tue le match. »

Une frustration confirmée en zone mixte

La tension ne s’est pas arrêtée au terrain. Elle s’est prolongée en coulisses. Selon Ouest-France, aucun joueur guingampais ne s’est présenté en zone mixte après la rencontre, un passage pourtant obligatoire avant de quitter le stade. Le quotidien régional précise : « Ne cherchez pas, vous ne trouverez aucune réaction de joueurs guingampais. Ceci n’est pas de notre fait, mais bien des joueurs eux-mêmes qui ne sont pas venus en zone mixte, passage normalement obligatoire pour quitter le stade. Et malheureusement, ce n’est pas la première fois de la saison que ça arrive après une défaite à domicile. » Un silence lourd de sens qui traduit l’état d’esprit breton au coup de sifflet final.

L’ASSE, de son côté, repart avec l’essentiel. Trois points, un doublé de Davitashvili et une revanche assumée. Dans un contexte tendu, les Verts ont répondu sur le terrain. Et c’est bien là l’essentiel.