Augustine Boakye susciterait des convoitises à l’étranger. Étincelant depuis le début de saison, l’ailier ghanéen de l’AS Saint-Étienne attirerait logiquement les regards. Mais les dirigeants stéphanois entendent bien garder la main.

Augustine Boakye est sans doute l’une des révélations de la saison en Ligue 2. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives en 12 journées, l’international ghanéen s’est imposé comme un moteur offensif de l’AS Saint-Étienne. Sa capacité à dynamiter les défenses, à provoquer balle au pied et à faire la différence dans les petits espaces en fait un atout indispensable dans le dispositif stéphanois.

Sous contrat jusqu’en 2028, Boakye est également un actif précieux pour l’avenir. Et cela n’a pas échappé à certains clubs européens, à la recherche de profils percutants.

Hambourg serait passé à l’attaque, l’ASSE resterait intraitable

Selon les informations du média Africafoot, le Hambourg SV aurait récemment approché la direction de l’AS Saint-Étienne pour discuter d’un éventuel transfert d’Augustine Boakye. Le club allemand, actuel 13e de Bundesliga, aurait formulé une première offre de 7 millions d’euros.

Une somme immédiatement jugée insuffisante par les Verts, qui auraient opposé un refus net. Les dirigeants stéphanois espèreraient, selon la même source, au minimum 10 millions d’euros pour envisager une éventuelle ouverture des négociations. Une exigence qui envoie un signal clair : Boakye n'est pas à vendre.

Boakye sur le départ ? Une rumeur à relativiser !

Si la piste allemande a de quoi attirer l’attention, elle semble encore prématurée et peu crédible à court terme. Le timing n’est pas anodin : l’ASSE joue les premiers rôles et ne peut se permettre de se séparer d’un tel profil en plein milieu de saison. D’autant que Boakye n’a jamais affiché publiquement le moindre désir de départ.

La direction du club a par ailleurs démontré à plusieurs reprises sa fermeté sur le marché des transferts. Elle n’hésite pas à refuser des offres importantes lorsqu’il s’agit de préserver la cohérence sportive du groupe. Ce fut le cas lors du dernier mercato estival avec Lucas Stassin ou encore Zuriko Davitashvili, et rien n’indique que la ligne ait changé.

À ce stade, il est donc plus que permis de penser que l’avenir de Boakye s’écrit toujours en vert. Et il faudra bien plus qu’un coup de fil venu d’Allemagne pour faire bouger les lignes.