L’ASSE recevait ce samedi soir le Red Star à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2. Une rencontre importante pour les Verts dans un championnat toujours aussi resserré, face à une formation audonienne venue chercher des points précieux. À l’issue de la rencontre, remportée par les Verts par 2 buts à zéro, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin de livrer leur analyse et de revenir sur le scénario du match.

Grégory Poirier (entraîneur du Red Star) : "Quand on regarde les situations que nous avons eues, notamment en première période, on doit mieux les exploiter. Il nous a manqué de la justesse dans le dernier geste. Ensuite, en seconde mi-temps, on commet deux erreurs et on les paye immédiatement. En face, il y avait une équipe en pleine dynamique, avec beaucoup de confiance. Malgré cela, je pense qu’on peut faire mieux. Mais sur l’investissement et sur ce que nous voulions mettre en place, je n’ai pas de regrets. Collectivement, les joueurs ont fait ce qu’il fallait. Après, il faut reconnaître qu’il y avait de la qualité en face, notamment dans le secteur offensif."

"En première période, certaines situations pouvaient se transformer en véritables occasions. Sur les contrôles, sur les premières touches, on s’est parfois mal positionnés pour le centre. On n’a pas su conserver ce temps d’avance alors que nous avions réussi à créer des décalages. Ce sont des détails qui peuvent faire la différence. Face à une équipe de ce niveau, ce type de situation peut rapidement devenir une occasion franche. C’est aussi ce qui distingue les grandes équipes. Mais nous savons d’où nous venons et dans quel contexte nous évoluons."

Poirier : "L’équipe continue d’exister dans ce championnat"

"Collectivement, dans l’investissement et dans ce que nous voulions mettre en place, je trouve que l’équipe a répondu présent. Les joueurs entrés en cours de match ont aussi apporté. Dans notre construction, dans notre gestion du contexte, nous avons tenu notre match, et ce n’est pas simple de jouer ici devant un public comme celui de Geoffroy-Guichard. Pour une équipe qui dispute sa deuxième saison en Ligue 2, c’est une prestation solide. Maintenant, la différence se fait souvent dans les surfaces. Quand on regarde les matchs, on voit que tout est très serré. Ce qui fait la différence, c’est l’efficacité dans la zone de vérité."

"Il reste huit matchs et on voit bien que l’équipe continue d’exister dans ce championnat. C’est vrai que depuis le début de l’année civile c’est un peu plus compliqué et que la dynamique s’est un peu inversée, mais nous sommes toujours présents dans ce top 5. L’objectif est d’aller chercher quelque chose, même si, pour le Red Star, être à cette position reste déjà une performance importante."

"Il faut rester positif. Si on avait imaginé un scénario où l’on venait de plus loin, par exemple en étant huitièmes ou dixièmes il y a quelques journées avant de remonter à la cinquième place, le regard serait peut-être différent. Mais à l’échelle de la saison, ce que fait cette équipe est remarquable. Beaucoup auraient signé pour cette situation dès le départ. Aujourd’hui, il reste huit journées et nous sommes cinquièmes, donc nous allons nous accrocher."

"Concernant l’effectif, il faut aussi être réaliste. Nous avons plusieurs attaquants, mais nous n’avons pas encore toujours trouvé cette efficacité supplémentaire. Il faut aussi rappeler un élément important : lorsque l’on est le Red Star, on ne peut pas recruter des joueurs qui ont déjà beaucoup joué lors des six premiers mois de la saison. Pap Nissaba, par exemple, n’avait pas joué durant cette période, mais c’était une opportunité intéressante et c’est un finisseur. Balthazar Pierret est aussi un joueur important dans le développement du club, tout comme Théo Magnin. Le recrutement ne sert pas seulement à terminer la saison. Il doit aussi permettre au club de continuer à avancer et à grandir."

Philippe Montanier (ASSE) : "Il faut féliciter le Red Star et le travail réalisé par Grégory Poirier"

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "En colère en fin de match ? Sincèrement, j’étais plutôt calme. Pendant toute la rencontre, je demande à mes joueurs de laisser l’arbitre arbitrer. On reste tranquilles. Mais cela faisait quatre minutes que je demandais un changement au quatrième arbitre et cela n’avançait pas. On est en fin de match, donc je hausse un peu la voix."

"Gaël Angoula, que je connais bien, me dit qu’il ne faut pas réagir comme ça. Mais si je ne le fais pas, comment j’obtiens le changement ? Ce qui m’a agacé, c’est que je suis resté calme tout le match et, au moment où je demande simplement à parler aux arbitres, je prends un carton jaune. La question que je me pose, c’est de savoir s’il ne faudrait pas finalement s’énerver comme certains, puisqu’on n’est pas récompensé quand on reste calme. D’ailleurs, on l’a dit à l’antenne, la sanction est sévère."

"Gaël Angoula est quelqu’un que j’apprécie beaucoup, c’est un bon arbitre. Mais dans ce genre de situation, il doit être au-dessus. Il peut simplement dire : ‘Philippe, calme-toi, le match se termine.’ Là, j’ai eu l’impression qu’il était presque plus énervé que moi, alors que le rôle de l’arbitre est justement d’apaiser les choses."

"Le match a été très équilibré. Il faut féliciter le Red Star et le travail réalisé par Grégory Poirier. Cela a été difficile pour les deux équipes. Nous avons été un peu plus efficaces qu’eux, avec un peu plus de tirs et de tirs cadrés, mais globalement c’était une rencontre très engagée physiquement. Dans ce domaine, le Red Star a été très solide."

"Sur la question de la possession, il faut parfois relativiser les statistiques. La possession très basse, près de notre surface ou avec le gardien, ne m’intéresse pas vraiment. Ce qui compte, c’est la présence dans le dernier tiers offensif. C’est là que l’on peut réellement analyser l’influence d’une équipe dans le match."

Philippe Montanier (ASSE) : "Il faut rester performants et continuer à progresser"

"Dans notre camp, près de nos six mètres ou de nos dix-huit mètres, tout est comptabilisé dans les chiffres de possession. Mais ce n’est pas forcément représentatif de la domination. Cela dit, face à une équipe comme le Red Star, qui vient jouer à Saint-Étienne, il faut s’attendre à concéder quelques situations. On doit encore progresser dans la maîtrise et dans les sorties de balle. Ce n’est pas encore suffisant."

"Je suis déjà très heureux de voir le peuple vert heureux avec les joueurs. Cette communion est quelque chose d’incroyable. On connaît l’ambiance ici, mais on ne s’y habitue jamais. C’est toujours extraordinaire."

"Ensuite, il faut rester performants et continuer à progresser. Mais l’état d’esprit est remarquable. Quand on perd le ballon, les attaquants reviennent immédiatement, on continue de presser. L’engagement collectif est excellent. On va continuer à s’améliorer avec le ballon, sans le ballon. Sur l’efficacité, on n’est pas trop mal, mais il y a toujours des axes de progression."

À propos de Gautier Larsonneur :

"Pour l’instant, il est en train d’être examiné par notre docteur, Tarak. Il faudra attendre pour en savoir plus. Mais les joueurs se connaissent bien et le ressenti qu’il a eu est un peu inquiétant. On espère avoir de bonnes nouvelles, mais c’est forcément le point noir de la soirée."

"Ce championnat est un marathon. Si vous êtes en tête au 30e kilomètre, cela ne signifie pas que vous allez gagner la course. La réponse est dans la question : non. Pour nous, c’est pareil. Nous avançons bien, mais nous sommes encore loin de l’arrivée. Il reste des kilomètres à parcourir."

"Aujourd’hui, être deuxième à ce stade ne garantit absolument rien. Il faudra être capable de repartir presque de zéro dès le prochain match à Grenoble et continuer sur cette dynamique."