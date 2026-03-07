Alors que l’ASSE espère poursuivre sa bonne dynamique ce samedi, face au Red Star, le club pourra bénéficier d’un appui précieux. Pour cette partie, le Stade Geoffroy Guichard sera à guichets fermés et connaîtra sa meilleure affluence de la saison avec l'ouverture partiel des balcons au-dessus des kops.

L’AS Saint-Étienne a officiellement annoncé la nouvelle : la rencontre face au Red Star se disputera dans un Chaudron plein. Toutes les places ont trouvé preneur, confirmant l’engouement grandissant autour des Verts. Cette affiche de championnat marquera ainsi le premier guichets fermés depuis la réception de Pau fin octobre, un match resté dans les mémoires des supporters de l'ASSE avec une démonstration offensive conclue par une victoire éclatante (6-0). Plusieurs semaines plus tard, l’enthousiasme autour de l’équipe ne faiblit pas. Au contraire, il semble même s’intensifier.

L’affluence record de la saison au Chaudron

Ce guichets fermés aura une dimension particulière. En effet, pour cette rencontre face au Red Star, l'ASSE a décidé d’ouvrir les balcons des tribunes Nord et Sud, une configuration encore inédite cette saison. Ces secteurs supplémentaires ont été mis en vente pour répondre à la forte demande des supporters stéphanois, toujours plus nombreux à vouloir pousser leur équipe dans le Chaudron.

Résultat : cette affiche devrait devenir la rencontre la plus suivie de la saison à Geoffroy-Guichard. L’ouverture de ces espaces supplémentaires permet d’augmenter la capacité d’accueil de l’antre des Verts.

Une ferveur retrouvée autour des Verts

Depuis plusieurs semaines, le public stéphanois répond présent. Avec quatre victoires consécutives depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE est remontée sur la deuxième marche du podium.

Les tribunes de Geoffroy-Guichard vibrent à nouveau au rythme des performances de l’équipe. Le dernier guichets fermés remonte à la fin octobre, lors du succès spectaculaire face à Pau (6-0), un match qui avait marqué les esprits par l’efficacité offensive des Verts et l’ambiance exceptionnelle dans les tribunes.

Face au Red Star, les supporters de l'ASSE espèrent revivre une soirée du même acabit. Les ingrédients sont réunis : un stade plein, une équipe portée par son public et un adversaire qui promet une opposition intense. Avec cette affluence record de la saison, Geoffroy-Guichard s’apprête une nouvelle fois à jouer son rôle de douzième homme.