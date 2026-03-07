L’ASSE défie le Red Star dans le Chaudron ce samedi soir lors de la 26ᵉ journée de Ligue 2. Le club francilien n'est plus venu à Saint-Etienne depuis le 29 janvier 2000. L’actuel coach stéphanois, Philippe Montanier, était titulaire dans le but des Verts pour cette partie. Retour au début du 21ᵉ siècle.

Face à une équipe stéphanoise privée de plusieurs titulaires, le Red Star 93, club de National, espère créer l’exploit pour décrocher sa place en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

Avec des absents de marque côté Vert, Robert Nouzaret a dû composer avec un onze remanié. A noter, la titularisation de Philippe Montanier, doublure de Jérome Alonzo, dans les buts de l’ASSE.

L'ASSE surprise par le Red Star

En début de rencontre, le Red Star n’a pas tremblé. Les Audoniens ont su neutraliser les offensives stéphanoises. Les visiteurs vont réaliser le coup parfait avant la pause. Sur un corner parfaitement exécuté, Obina ouvre la marque à la 40ᵉ minute, plongeant le peuple vert dans la stupeur.

Juste avant la mi-temps, Karim Fellahi double la mise d’un superbe tir à 25 mètres, renforçant la sensation d’exploit. Les supporters du Red Star commencent à croire à une qualification improbable, tandis que l’ASSE devra absolument ressaisir pour la seconde période.

La réaction tardive des Verts n’y changera rien

Philippe Montanier et ses coéquipiers reviennent plus entreprenants en seconde période, mais la solidité collective du Red Star continue de poser problème. Pédron réduit le score pour l’ASSE à la 60ᵉ minute. Un but qui laisse une demi-heure au club de D1 pour renverser la vapeur.

Si les Verts ont repris espoir, Gérald Milton porte le score à 3-1 pour les Audoniens dix minutes plus tard. Malgré une fin de match agitée, avec un carton rouge pour le gardien fracillien, Branger et quelques moments de tension, le Red Star tient bon et écrit l’histoire. Ce succès propulse le club de National en quart de finale de la Coupe de la Ligue, à seulement trois victoires d’un rêve européen.