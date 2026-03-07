Ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’ASSE recevait le Red Star dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans une lutte serrée pour la montée. Après leur succès convaincant sur la pelouse de Pau (3-0) la semaine précédente, les Stéphanois voulaient confirmer devant leur public. À l’issue de la rencontre, remportée par les Verts (2-0), plusieurs joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés de la soirée.

Balthazar Pierret (Red Star) : "On a fait deux ou trois erreurs qui leur ont permis de marquer. Malheureusement, contre des équipes comme Saint-Étienne, la moindre petite erreur se paie immédiatement. Comme l’a dit Moula, on a eu des situations, mais on n’a pas réussi à trouver le chemin des filets."

"C’est sur cet aspect que nous devons progresser. Dans le jeu, on n’est pas mauvais, mais il faut réussir à concrétiser. Maintenant, il faut se remettre au travail et préparer le prochain match contre Dunkerque avec l’objectif d’aller chercher la victoire."

Lucas Stassin (ASSE) : "On sent que l’équipe s’endurcit"

Lucas Stassin (ASSE) : "Par quoi commencer ? Par mon but ? Non, par la victoire. C’est ça le plus important. Cette victoire fait vraiment du bien. On sait que quand on est sur une série comme la nôtre, le plus difficile est de la poursuivre. Aujourd’hui, on a eu un peu de mal en première période, mais on a bien réagi en seconde. J’ai réussi à inscrire le deuxième but pour tuer le match et on prend les trois points. C’est magnifique."

"Ce sont des matchs compliqués, mais on sent que l’équipe s’endurcit. On prend du caractère. Défensivement, c’est solide, on affiche la bonne mentalité et on ne concède pas de buts. Devant, on arrive à être efficaces. Quand tout ça est réuni, on prend les trois points et c’est ce qui compte."

"Il reste encore des points à aller chercher. On entre maintenant dans le sprint final et il va falloir tout donner jusqu’au bout."

Kévin Pedro (ASSE) : "J’ai fini par marquer. Je disais qu’il ne manquait plus que ça et c’est arrivé. Franchement, je suis très content. Ça fait vraiment plaisir. Je vais sûrement revoir l’action parce que, sur le moment, je n’ai même pas vraiment eu le temps de la revoir. J’ai seulement vu le ballon entrer dans le but."

Le Cardinal (ASSE) : "Le coach a apporté quelque chose"

Julien Le Cardinal (ASSE) : "Le coach a apporté quelque chose. L’équipe avait déjà de la combativité, mais aujourd’hui on forme un bloc très compact. Chacun travaille pour l’autre, tout le monde mouille le maillot. On l’a surtout mieux fait en seconde période, parce qu’en première on s’était un peu endormis. On était moins présents dans les duels, moins agressifs. À la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait hausser le ton dans l’agressivité, bien sûr dans le bon sens. En deuxième période, on a montré un autre visage."

"Je crois que nous sommes la première équipe à enchaîner cinq victoires. C’est beau, mais il ne faut surtout pas se relâcher. Il reste encore huit matchs. Il faudra les jouer avec la même intensité et tout donner jusqu’au bout."

"Il ne faut pas aller trop vite. On doit prendre les matchs les uns après les autres. La semaine prochaine, on se déplace à Grenoble et ce sera encore compliqué. En Ligue 2, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Le championnat est très serré. Il faudra rester sérieux et continuer à travailler, parce que ce soir, même si on gagne, on a parfois subi et on a moins eu le ballon. Le travail paie, on le voit encore ce soir."