L’ASSE continue de convaincre en Ligue 2. Battus au stade Bauer à l'aller, les Audoniens de Grégory Poirier ont reconnu la supériorité stéphanoise et la transformation opérée par Philippe Montanier pour ce match retour (2-0). L’entraîneur du Red Star n’a pas caché son admiration pour le travail réalisé chez les Verts en conférence de presse d'après-match.

Face à une équipe stéphanoise en pleine confiance, le Red Star n’a pas démérité mais a fini par céder. Malgré une prestation collective jugée satisfaisante par Grégory Poirier, les Audoniens ont payé leurs approximations dans les zones décisives. En conférence de presse, le technicien francilien a reconnu la qualité de l’adversaire et la progression évidente de l’ASSE sous la direction de Philippe Montanier.

Le coach du Red Star a d’abord tenu à souligner l’état d’esprit de son équipe. « On a fait le match qu’on voulait collectivement », a-t-il expliqué. Pour lui, le principal objectif était de ne pas passer à côté de la prestation d’ensemble. Sur ce point, Poirier estime que ses joueurs ont répondu présent, même si le résultat final ne leur est pas favorable.

Une ASSE plus forte et plus collective

Selon Grégory Poirier, la différence s’est faite dans les zones de vérité. Le Red Star a eu des situations intéressantes, notamment en première période, mais n’a pas su les transformer en véritables occasions franches. « Pour battre une équipe plus forte, plus qualitative, il faut être tueur », a-t-il reconnu.

Face aux Stéphanois, les occasions ont été rares et chaque erreur s’est payée au prix fort. L’entraîneur audonien estime que la qualité individuelle des joueurs de l’ASSE a fait la différence au moment clé.

Mais au-delà des talents individuels, Poirier insiste surtout sur l’évolution collective des Verts. L’ASSE lui apparaît aujourd’hui comme une équipe bien plus cohérente et organisée que lors de la phase aller. Selon lui, le travail de Philippe Montanier a permis d’apporter davantage de simplicité dans le jeu et une solidité défensive plus marquée.

Le travail de Montanier salué par Poirier

Grégory Poirier n’a d’ailleurs pas hésité à comparer l’ASSE actuelle à celle affrontée quelques mois plus tôt. Pour lui, le changement est net. « C’est une autre équipe, tout simplement », a-t-il lâché.

Le technicien audonien met notamment en avant l’optimisation de certains joueurs offensifs. Il cite notamment Lucas Stassin, Irvin Cardona ou encore Zuriko Davitashvili, qui semblent aujourd’hui mieux intégrés dans le projet de jeu stéphanois.

Selon Poirier, la progression est aussi visible sur le plan défensif. Les Verts défendent davantage en bloc et semblent mieux coordonnés collectivement. Une évolution qui rend l’équipe beaucoup plus difficile à manœuvrer.

Malgré la défaite, le coach du Red Star retient aussi certains motifs de satisfaction. Son équipe a notamment réussi à monopoliser le ballon par moments, affichant même 55 % de possession au stade Geoffroy Guichard. Un signe que les Audoniens ont tenté de poser des problèmes aux Stéphanois.

Mais au final, la différence s’est faite dans l’efficacité. « La différence se fait dans les surfaces », résume Poirier, lucide sur les manques de son équipe dans les derniers mètres.

Une analyse qui confirme aussi l’état de forme actuel de l’ASSE. Portés par une dynamique positive et un collectif de plus en plus solide, les hommes de Philippe Montanier semblent clairement monter en puissance dans cette saison de Ligue 2.

L’hommage de Grégory Poirier vient d’ailleurs confirmer cette impression : l’ASSE version Montanier n’a plus grand-chose à voir avec celle du début de saison.