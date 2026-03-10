Comme chaque semaine, l'ASSE a publié les coulisses de sa dernière rencontre en Ligue 2. Sur sa chaîne YouTube, le club ligérien nous permet de revivre le succès 2-0 des Verts face au Red Star.

Face au Red Star, l’ASSE abordait ce rendez-vous avec une ambition claire : s’imposer pour creuser l’écart au classement et frapper un grand coup dans la course à la montée. En cas de victoire, les Stéphanois pouvaient reléguer leur adversaire du soir à huit points et conforter leur place dans le haut de tableau. Dans un Chaudron mobilisé, l’enjeu était évident.

La première période a été fermée et disputée. Le Red Star a légèrement dominé la possession, cherchant à maîtriser le tempo au milieu de terrain. De leur côté, les Verts ont privilégié un bloc compact et des projections rapides, notamment sur les ailes. Les situations dangereuses ont été peu nombreuses. Kevin Pedro a signé la première frappe cadrée de l'ASSE à la 39e minute, bien captée par Gaëtan Poussin. Juste avant la pause, Damien Durand a répondu par une tentative enroulée qui a frôlé le cadre de Gautier Larsonneur. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Au retour du vestiaire, l’ASSE a affiché davantage de maîtrise. Plus entreprenants, les hommes de Philippe Montanier ont fini par faire la différence à la 65e minute : servi dans la profondeur, Kevin Pedro a conclu d’une frappe puissante en angle fermé, avec l’aide du poteau. En fin de match, Lucas Stassin a doublé la mise (80e) après un bon travail de Davitashvili. Victoire 2-0, logique et précieuse.

Montanier (ASSE) félicite ses hommes

Philippe Montanier : « Personne ne l’avait fait cette saison, et vous, vous l’avez fait : gagner cinq matchs consécutifs. Félicitations ! C’est dur, mais préparez-vous à ce que tous les samedis soient durs comme ça. Ce n’est pas un problème, car quand c’est difficile, on est forts. Je vous parlerai, car il y a un autre challenge encore plus grand. Cinq : la manita ! Bravo ! »