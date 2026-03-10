Cinq victoires d'affilée, et deux clean-sheet consécutifs. L'ASSE semble avoir enfin trouvée son rythme de croisière. Avec Philippe Montanier sur le banc, les Verts ont surtout retrouvé la solidité qu'il leur manquait tant sous Eirik Horneland. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Philippe Montanier a radicalement modifié le visage de la défense Stéphanoise. Depuis qu'il dirige l'ASSE, le technicien a réorganisé un bloc déséquilibré. Et, concrètement, cela se ressent sur le rectangle vert. "Le coach leur demande de jouer d’une certaine manière, et les joueurs appliquent ce qu’il leur demande", soutient Joss Randall dans le dernier SNC.

En cinq rencontres, l'ASSE n'a concédé aucune défaite. Surtout, Gautier Larsonneur n'a encaissé que deux petits buts.

Les recrues Stéphanoises ont changé la donne

Cet hiver, les dirigeants ont misé sur des profils défensifs. "Le Cardinal a apporté quelque chose de très important. Déjà dans son rôle de défenseur. Et puis par sa façon de replacer les gars, de parler sur le terrain. Il est très actif." Associé à Nadé, le Breton a stabilisé la défense de l'ASSE. "Il est pour beaucoup dans le relèvement du curseur sur l’imperméabilité et la qualité défensive de l’ASSE."

Au milieu de terrain, le milieu défensif Abdoulaye Kanté apporte de la fraicheur. "Je pense que l’activité de Kanté au milieu aide aussi beaucoup. Il contre un peu les adversaires et leur enlève la fluidité", analyse Hervé, chroniqueur pour le SNC. "Kanté participe vraiment à cet équilibre entre la défense et l’attaque."

Avec cette nouvelle dynamique, c'est toute l'équipe qui monte en gamme. Ben Old "prend vraiment la mesure du poste", et Pedro "confirme match après match. Toute l’équipe s’est mise au diapason. Tout le monde a compris que la défense, ce n’est pas seulement l’histoire des quatre derrière ou d’un ou deux milieux : c’est l’histoire de toute l’équipe."

Un gros point noir du côté de l'ASSE ?