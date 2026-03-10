Cinq victoires d'affilée, et deux clean-sheet consécutifs. L'ASSE semble avoir enfin trouvée son rythme de croisière. Avec Philippe Montanier sur le banc, les Verts ont surtout retrouvé la solidité qu'il leur manquait tant sous Eirik Horneland. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.
Philippe Montanier a radicalement modifié le visage de la défense Stéphanoise. Depuis qu'il dirige l'ASSE, le technicien a réorganisé un bloc déséquilibré. Et, concrètement, cela se ressent sur le rectangle vert. "Le coach leur demande de jouer d’une certaine manière, et les joueurs appliquent ce qu’il leur demande", soutient Joss Randall dans le dernier SNC.
En cinq rencontres, l'ASSE n'a concédé aucune défaite. Surtout, Gautier Larsonneur n'a encaissé que deux petits buts.
Les recrues Stéphanoises ont changé la donne
Cet hiver, les dirigeants ont misé sur des profils défensifs. "Le Cardinal a apporté quelque chose de très important. Déjà dans son rôle de défenseur. Et puis par sa façon de replacer les gars, de parler sur le terrain. Il est très actif." Associé à Nadé, le Breton a stabilisé la défense de l'ASSE. "Il est pour beaucoup dans le relèvement du curseur sur l’imperméabilité et la qualité défensive de l’ASSE."
Au milieu de terrain, le milieu défensif Abdoulaye Kanté apporte de la fraicheur. "Je pense que l’activité de Kanté au milieu aide aussi beaucoup. Il contre un peu les adversaires et leur enlève la fluidité", analyse Hervé, chroniqueur pour le SNC. "Kanté participe vraiment à cet équilibre entre la défense et l’attaque."
Avec cette nouvelle dynamique, c'est toute l'équipe qui monte en gamme. Ben Old "prend vraiment la mesure du poste", et Pedro "confirme match après match. Toute l’équipe s’est mise au diapason. Tout le monde a compris que la défense, ce n’est pas seulement l’histoire des quatre derrière ou d’un ou deux milieux : c’est l’histoire de toute l’équipe."
Un gros point noir du côté de l'ASSE ?
Toutefois, après la victoire face au Red Star (2-0) une inquiétude demeure. Touché à la fin du match, Gautier Larsonneur pourrait être absent pour les prochaines échéances.
Mais pas de quoi s'inquiéter, au contraire, affirme Hervé. "On ne se fait plus trouer à chaque offensive adverse. Oui, son absence peut être préjudiciable, c’est évident. Mais est-ce que ce retour en forme n’est pas aussi lié au fait qu’il y a un peu plus de sérénité sur la ligne de défense ? Donc je ne suis pas si inquiet que ça."
Brice Maubleu, qui n'a disputé que 180 minutes de jeu avec la tunique de l'ASSE, doit encore prouver. "C’est un peu un mystère pour moi", avoue Joss Randall. C’était quand même un bon gardien de Ligue 2. Mais c’est aussi un joueur qui ne joue plus beaucoup depuis un moment. Les rares fois où il est apparu chez nous, c’étaient des matchs un peu particuliers."
Cette fois, le portier pourrait être dans les cages pour plusieurs rencontres. "Si on lui dit qu’il a quatre ou huit matchs à jouer, il sera peut-être dans un logiciel différent", souligne Joss Randall. "C’est quelqu’un de très bien intégré dans le groupe. Donc on va quand même lui faire confiance. Malgré tout, ce n’est pas une bonne nouvelle, parce que Larsonneur tenait plutôt bien son rang ces derniers temps."