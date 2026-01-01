L’AS Saint-Étienne continue de structurer son environnement sportif. Le club a officialisé l’arrivée d’un nouveau kinésithérapeute en provenance du Stade Lavallois. Un profil expérimenté, au parcours singulier, qui s’inscrit dans une logique de professionnalisation accrue autour de l’effectif stéphanois. Présentation de Ruben Pacheco...

L’homme en question se nomme Ruben Pacheco. À 34 ans, le Portugais arrive à Saint-Étienne après près de quatre saisons passées à Laval, où il occupait une place centrale au sein du staff médical. Son recrutement ne relève pas du hasard. Il répond à une volonté claire de l’ASSE de renforcer un secteur devenu stratégique à l'ASSE, alors que les blessures s'enchaînent à un rythme effréné depuis maintenant plusieurs saisons.

Un parcours forgé dans le sport de haut niveau

Avant d’exercer comme kinésithérapeute, Ruben Pacheco a connu le sport professionnel de l’intérieur. Formé et lancé comme joueur de handball au Portugal, il évolue notamment au Belenenses, après des passages par le Sporting Portugal et les équipes nationales jeunes lusitaniennes. Cette carrière s’interrompt faute de débouchés économiques suffisants, mais elle marque sa vision du métier.

En parallèle de son parcours sportif, il mène des études de kinésithérapie dans son pays natal, qu’il achève en 2011. Dès lors, sa trajectoire professionnelle s’oriente naturellement vers le suivi des sportifs. Il débute dans un centre de formation de handball, avant de rejoindre en 2012 un cabinet spécialisé dans la rééducation sportive en Angola. Cette expérience africaine, au contact de sportifs olympiques et paralympiques, enrichit sa pratique et élargit son champ de compétences.

Une intégration progressive en France

L’année 2012 marque un tournant personnel et professionnel. Ruben Pacheco s’installe en France, d’abord à Paris, où il exerce dans un centre de rééducation. Il y découvre le système de soins français, apprend la langue et construit son réseau. En 2014, il s’installe durablement en Mayenne et rejoint une maison de santé à Louverné, où il exerce en libéral pendant plusieurs années.

Son profil attire progressivement l’attention du milieu sportif local. Lorsque le poste de kinésithérapeute du Stade Lavallois se libère à l’été 2021, il candidate et est retenu pour succéder à Lise Betton. Dès sa première saison, il vit un moment marquant avec la montée du club en Ligue 2. Une étape fondatrice dans son parcours, qui confirme son adaptation au football professionnel.

Ruben Pacheco : Une référence reconnue à Laval

À Laval, Ruben Pacheco s’impose comme un élément reconnu au sein du staff. Présent quotidiennement au centre d’entraînement des Gandonnières, il assure le suivi des joueurs avant et après les séances, gère la récupération et supervise la rééducation des blessés. Son travail s’effectue en lien étroit avec le préparateur physique et les services médicaux partenaires, notamment autour de la balnéothérapie et de l’isocinétisme (technique d’évaluation et de rééducation qui mesure la force musculaire à vitesse constante afin d’analyser les déséquilibres, prévenir les blessures et guider le retour à la performance).

Son passé de sportif de haut niveau constitue un atout reconnu. Il lui permet de comprendre les exigences du vestiaire et d’instaurer une relation de confiance avec les joueurs. Présent lors de tous les déplacements, il partage pleinement la vie du groupe professionnel.

Ruben Pacheco : Un profil cohérent pour l’ASSE

En rejoignant l’AS Saint-Étienne, Ruben Pacheco franchit une nouvelle étape. Son expérience en Ligue 2, sa double culture sportive et médicale, ainsi que sa formation continue en thérapies manuelles, dry needling ou optimisation de la récupération, correspondent aux standards recherchés par les dirigeants stéphanois.

L’ASSE mise ainsi sur un professionnel habitué au quotidien du football, capable de s’intégrer rapidement dans une organisation déjà en place. Un recrutement qui s’inscrit dans une logique de construction progressive plutôt que dans l’urgence.