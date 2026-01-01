Ancien attaquant des Verts, Bafétimi Gomis s’est exprimé pour Addict O Foot sur YouTube. L’ancien international français est revenu sur les raisons de son départ de l’ASSE pour l’OL. Extraits.

Formé à l’ASSE, Bafétimi Gomis s’est révélé sous le maillot stéphanois avant de partir en 2009 dans le département voisin. L’attaquant avait alors rejoint l’OL après le départ de Karim Benzema. Le joueur a ensuite joué à Marseille durant sa carrière mais reste un homme apprécié en Ligue 1 malgré ses expériences dans ces clubs rivaux.

Une célébration en hommage à Salif Keita

Bafétimi Gomis (ancien attaquant de l’ASSE et de l'OL) : "La panthère, Lyon… Quand j’étais petit, un joueur de Saint-Étienne avait déjà fait ce geste, et c’était contre l’OM. Il y avait aussi l’envie de rendre un clin d’œil appuyé à Salif Keita, une légende du football africain. À l’époque, l’emblème de Saint-Étienne était la panthère. Paix à son âme, il nous a quittés il y a quelques années. Ce n’était pas ma génération qui a marqué le football français à Saint-Étienne ou à Marseille. Le fait d’avoir joué dans ces deux clubs, comme lui, représentait pour moi un hommage au football africain."

Son arrivée au centre de formation de l'ASSE

Bafétimi Gomis (ancien attaquant de l’ASSE et de l'OL) : "Quand tu arrives à 14 ans à Saint-Étienne, on était à L'Étrat, à l'époque c'était neuf, c'était magnifique pour un enfant qui a grandi dans les quartiers. Tes parents te confient au directeur du centre de formation. On va s'occuper de votre fils au niveau de la scolarité. On ne peut pas vous promettre que ça va devenir un professionnel, mais on peut vous promettre que ça va devenir un homme avec des valeurs.

Les valeurs stéphanoises sont axées sur des principes très forts comme l'entraide, la solidarité, parce que vous savez quand vous allez jouer dans des clubs comme Saint-Étienne, comme Lens, ce n'est pas les plus belles villes, mais ils ont cette entraide, encore cette chaleur humaine qu'on trouve rarement. Dans des grandes villes.”

Gomis parle de son choix de quitter l’ASSE pour l’OL

Bafétimi Gomis (ancien attaquant de l’ASSE et de l’OL) : “Tout d'abord, la vie. Saint-Étienne, c'est une ville minière, c'est l'entraide. Ce n'est pas une aussi belle ville que Lyon, on va dire. Lyon, c'est une belle ville. J'ai grandi à Saint-Étienne, mais je suis devenu un homme à Lyon. J'ai eu un enfant à Lyon, j'ai voulu construire ma vie de famille ici. Puis c'était la région que je connaissais le mieux, parce que j'avais vécu 15 ans à Saint-Étienne et à Lyon. 10 ans à Saint-Étienne, 5 ans à Lyon, donc il était logique que je revienne ici à Lyon, comme ça je vois un peu mes amis stéphanois et mes amis lyonnais, j'ai mes repères."

Gomis justifie son transfert par un besoin de maturité

Bafétimi Gomis (ancien attaquant de l’ASSE et de l’OL) : “Je suis content de ce transfert de Saint-Étienne à Lyon. Parce que le vestiaire lyonnais était un vestiaire qui avait gagné sept titres d'affilée. Quand. Tu rentres dans le vestiaire, tu vois. Tout de suite cette différence… Passer de Saint-Étienne à Lyon ? C'est l'ambition. Malgré cette rivalité, je voulais réussir. Je suis natif de Toulon.

Je ne cracherai jamais sur Saint-Etienne, sur aucun club, parce que Saint-Étienne, c'est le premier club, c'est celui-là qui a permis mon existence au plus haut niveau, qui m'a recruté et qui a cru en moi. Mais, je voulais faire une bonne carrière et y aller plus haut. À l'époque, Lyon représentait le plus grand club français avec le plus grand président, l'équivalent du PSG aujourd'hui. C'est vrai. C'était pas très loin, mais c'était un grand pas en avant pour ma carrière. J'ai découvert les soirées européennes de Ligue des Champions…

Mais, le fait que tu viennes de Saint-Étienne, on est moins patient avec toi, on est plus dur. Je me suis servi de cette exigence qui venait des tribunes lyonnaises. pour être meilleur. Je sais que je devais être bon. J'ai mis plus de concentration sur mes ballons. Quand j'avais une occasion, il fallait que je la mette. C'est pour ça que j'ai toujours eu une régularité. Après, ils m'ont accepté. Aujourd'hui, si je vis à Lyon. C'est qu'ils m'ont définitivement adopté. Moi aussi, je suis heureux de vivre ici et d'avoir vécu cinq magnifiques années.”