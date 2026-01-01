À l’ASSE, l’anticipation reste un axe structurant de la politique sportive de KSV. La charnière centrale, poste clé, fait forcément l’objet d’une réflexion approfondie. Entre la montée en puissance de Chico Lamba, l'éclosion de Kévin Pedro, la valeur sûre que représente Mickaël Nadé et le couteau Suisse Bernauer, les Verts disposent d'une défense de L2 compétitive. Cependant, elle est encore friable. Recruter de très jeunes joueurs n'a pas vocation à renforcer le groupe dans l'immédiat. Toutefois, c'est la voie sur laquelle semble s'engager Kilmer. Voici 5 profils qui pourraient correspondre aux cibles des nouveaux dirigeants stépahnois...

Si Mickaël Nadé s’est imposé comme un point d’appui fiable, la situation globale en défense centrale interroge à moyen terme. Maxime Bernauer approche d’un âge charnière. Dylan Batubinsika est en instance de départ, et la profondeur de banc reste limitée en l'absence de Chico Lamba blessé. Dans ce contexte, l’ASSE travaille certainement sur des profils capables d’apporter à la fois solidité, marge de progression et potentiel de valorisation. Le tout dans une enveloppe financière maîtrisée.

Le rapport scouting 2025 de l’Observatoire du football CIES met en lumière plusieurs défenseurs centraux européens U20 affichant des indicateurs statistiques très élevés. Certains restent accessibles pour un club comme l’ASSE. Mais il est essentiel d’anticiper.

Les Verts le regard tourné vers l'Est ?

Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina – Slovaquie)

Produit du centre de formation de Žilina, référence en Europe centrale, Tobiáš Pališčák s’impose comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération. Très discipliné tactiquement et solide dans les duels, il bénéficie déjà d’une exposition aux compétitions européennes. Sa maturité, rare à son âge, s’accompagne d’un profil de défenseur central moderne, à l’aise dans un bloc médian et capable d’assurer une relance propre.

Mikuláš Konečný (FK Pardubice – République tchèque)

Défenseur central gaucher, Mikuláš Konečný se distingue par sa qualité de première relance. Il a la capacité à casser les lignes par la passe. Titulaire régulier en première division tchèque, il affiche une constance remarquable. De plus, il possède une lecture du jeu très avancée. Son profil technique, encore relativement rare à ce niveau de valorisation, en fait une option crédible pour un projet axé sur la maîtrise collective.

Un roc ivoirien pour renforcer l'ASSE ?

Christ Tapé (AC Horsens – Danemark)

Christ Tapé incarne le défenseur central athlétique par excellence. Puissant, très performant dans le jeu aérien et efficace dans les duels défensifs, il s’est imposé comme un cadre de la défense d’Horsens. Son profil plus robuste offre une complémentarité intéressante avec un central relanceur. À ce niveau de valorisation, il représente une option sécurisante pour un championnat exigeant physiquement comme la Ligue 2.

Cory O’Sullivan (Shamrock Rovers – Irlande)

Formé en Irlande, Cory O’Sullivan s’est installé très jeune comme un titulaire régulier en première division. Défenseur central intelligent, discipliné et constant, il compense un gabarit plus classique par une excellente anticipation. De plus, il possède un sens du placement développé. Son profil, très bien noté par les indicateurs CIES, correspond à un joueur capable de franchir un palier dans un environnement de club structuré comme l'ASSE.

Michal Gurgul (Lech Poznań – Pologne)

Parmi les défenseurs centraux les mieux notés du rapport CIES dans cette tranche d’âge, Michal Gurgul affiche un potentiel très élevé. Déjà exposé à un championnat compétitif et régulièrement engagé sur la scène européenne, il combine agressivité défensive, qualité de relance et volume de jeu. Sa valorisation, proche de la limite haute fixée, reste néanmoins compatible avec une opération anticipée.

Anticiper sans déséquilibrer l'effectif de l'ASSE

L’ASSE n’a pas besoin de bouleverser immédiatement sa défense centrale. Mais dans un marché où les jeunes centraux européens voient leur valeur progresser rapidement, anticiper reste une stratégie rationnelle. Ces profils offrent un compromis intéressant. Ils allient le potentiel sportif, la fiabilité statistique et la perspective de revente. À condition, comme toujours, de se positionner avant l’explosion définitive. Toutefois, et c'est également une réalité à garder en tête : la data et la sélection par les chiffres n'est pas une fin en soi. Rien ne garantit la réussite de jeunes joueurs. Beaucoup n'ont jamais quitté leur pays. On ignore souvent leur capacité à s'adapter à une autre culture, un autre championnat, d'autres méthodes et au sein d'un nouveau groupe de joueurs...