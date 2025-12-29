A quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, l’ASSE continue de remodeler son staff médical. Ruben Pacheco, kiné du Stade Lavallois, est sur le point de rejoindre les Verts selon plusieurs sources concordantes.

Depuis plusieurs semaines, la cellule médicale de l’ASSE est en pleine transformation. Après le départ de l’historique Hubert Largeron, c’est un nouveau visage qui s’apprête à poser ses valises dans le Forez. Ruben Pacheco, kinésithérapeute du Stade Lavallois, devrait intégrer l’encadrement stéphanois dans les prochains jours.

« Dans le sens des départs, comme l’avançait OF et sauf retournement de situation, le kiné du Stade lavallois Ruben Pacheco va quitter Laval pour Saint-Étienne », rapporte Cyprien Legeay sur X. Une information qui confirme les révélations de Ouest-France publiées dès le 22 décembre dernier.

Ruben Pacheco attendu pour renforcer un staff en pleine mutation

Le nom de Ruben Pacheco circulait déjà du côté de l"ASSE. Cette arrivée s’inscrit dans une volonté claire. Celle de professionnaliser davantage le secteur médical, mis à rude épreuve ces derniers mois. Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, le club a récemment accueilli Romain Maillé, passé notamment par l’INF Clairefontaine, dans un rôle similaire.

L’AS Saint-Étienne subit actuellement une cascade de blessures musculaires. Une situation préoccupante qui oblige le staff d’Eirik Horneland à adapter constamment son groupe. L’intégration de nouveaux spécialistes à l'ASSE comme Pacheco vise à corriger ces failles.

Une refonte globale de la cellule performance de l'ASSE

Depuis l’arrivée du consortium Kilmer, la structure sportive et médicale du club a connu un vrai lifting. Autour de Donough Holohan, directeur de la performance, plusieurs experts étrangers ont renforcé les rangs : Calum Daley, Foivos Papastaikoudis ou encore Ben Smalley. Ce dernier, en provenance de Crystal Palace, a récemment pris des fonctions élargies à l'ASSE

Ruben Pacheco, avec son expérience en Ligue 2, apportera une nouvelle expertise à un staff en pleine réorganisation. Son arrivée confirme la dynamique impulsée par la direction : construire un environnement plus structuré, adapté aux exigences modernes du haut niveau.