À la sortie de la troisième victoire consécutive de l’ASSE face à Laval (2-1), plusieurs joueurs, dont Zuriko Davitashvili, avaient évoqué une forme de fatigue collective autour de la demi-heure de jeu. Une baisse de régime également observée à Guingamp. La large victoire à Pau (3-0) a toutefois confirmé une tendance : Philippe Montanier s’appuie sur un noyau très stable depuis son arrivée. Les chiffres de temps de jeu illustrent clairement cette hiérarchie qui s’installe dans l’effectif stéphanois.

Deux joueurs dominent largement le classement du temps de jeu cette saison : Gautier Larsonneur et Mickaël Nadé.

Le gardien stéphanois a disputé les 25 rencontres de Ligue 2 comme titulaire, pour un total de 2 250 minutes jouées, soit l’intégralité des matchs. Véritable pilier du vestiaire, il reste l’un des cadres les plus fiables de l’effectif.

Juste derrière lui, Mickaël Nadé confirme son statut de leader défensif avec 2 186 minutes en 25 matchs, également titulaire à chaque rencontre. La charnière centrale qu’il forme avec Julien Le Cardinal est devenue une base solide depuis l’arrivée de Montanier.

Tardieu et Boakye, moteurs du jeu stéphanois

Au milieu, Florian Tardieu reste l’un des joueurs les plus utilisés avec 1 989 minutes en 23 matchs dont 22 titularisations. Son influence dans l’organisation du jeu reste déterminante malgré une concurrence plus forte dans l’entrejeu.

Offensivement, Augustine Boakye figure parmi les joueurs majeurs du système stéphanois. L’ailier ghanéen cumule 1 697 minutes en 22 matchs dont 21 titularisations et confirme son importance dans l’animation offensive. Zuriko Davitashvili suit avec 1 550 minutes en 21 rencontres. Meilleur buteur stéphanois en championnat, le Géorgien demeure l’une des principales menaces offensives des Verts.

Stassin, Cardona et Jaber dans la rotation forte de l'ASSE

Lucas Stassin s’impose progressivement comme un titulaire régulier. Le Belge totalise 1 443 minutes en 22 matchs, dont 15 titularisations, et sa prestation à Pau (doublé) pourrait encore renforcer son statut. Philippe Montanier n'a dailleurs jamais caché qu'il faisait du Belge un homme fort de son dispositif.

Irvin Cardona reste également très utilisé avec 1 341 minutes en 24 apparitions, même si son temps de jeu reste parfois partagé entre titularisations et entrées en cours de match. Au milieu, Mahmoud Jaber, actuellement en phase de reprise, s’est installé dans la rotation avec 1 369 minutes en 18 matchs. Il confirme son importance dans l’équilibre de l’équipe.

Une concurrence défensive importante

Dans les couloirs et en défense, plusieurs joueurs se partagent les minutes. Ebenezer Annan totalise 1 184 minutes en 15 matchs, tandis que João Ferreira a disputé 958 minutes en 14 rencontres. pour autant, les deux joueurs, pour l'un blessé et l'autre régulièrement sur le banc, le compteur jeu ne tourne plus très rapidement…

Chico Lamba (913 minutes), Maxime Bernauer (890 minutes) et Kévin Pedro (852 minutes) complètent cette rotation défensive. Ce dernier s’est d’ailleurs imposé ces dernières semaines comme une solution crédible sur le côté droit pendant que les deux premiers sont toujours sur le flanc après leur blessure.

Duffus joker, plusieurs jeunes en apprentissage

Joshua Duffus, souvent utilisé comme impact player, totalise 471 minutes en 18 matchs, avec plusieurs entrées en fin de rencontre. Son but à Pau pourrait lui offrir davantage de temps de jeu dans les semaines à venir.

Derrière ce noyau dur, plusieurs jeunes continuent d’accumuler de l’expérience. Luan Gadegbeku (295 minutes), Abdoulaye Kanté (279 minutes) ou Paul Eymard (136 minutes) découvrent progressivement le haut niveau. Trois joueurs pour trois situations distinctes : Gadegbeku est utilisé avec parcimonie, Kanté apparaît comme un joueur installé dans le onze de Montanier alors qu'Eymard doit encore convaincre et rester patient en profitant de ses entrées en jeu.

ASSE : Une ossature claire pour le sprint final

Au total, une quinzaine de joueurs concentrent l’essentiel du temps de jeu stéphanois cette saison. L’ossature formée par Larsonneur, Nadé, Tardieu, Boakye ou Davitashvili constitue la colonne vertébrale de l’équipe. Avec désormais quatre victoires consécutives, cette stabilité semble porter ses fruits. Mais avec encore plusieurs rencontres décisives dans la course à la montée, la gestion des temps de jeu pourrait devenir un facteur clé dans le sprint final.