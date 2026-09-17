Sohaib Nair a été retenu par le sélectionneur de l’Algérie, Brahim Hemdani, pour le prochain rassemblement des Verts. Une première convocation qui récompense le très bon début de saison du défenseur central de l’ASSE.

Le sélectionneur national Brahim Hemdani a dévoilé une liste de 26 joueurs convoqués pour le prochain stage de l’équipe nationale algérienne. Celui-ci se déroulera du 21 septembre au 6 octobre 2026. Parmi les joueurs retenus figure Sohaib Nair, défenseur de l’AS Saint-Étienne.

Cette convocation vient récompenser les performances du Stéphanois depuis le début de la saison. Titulaire en défense centrale, Nair a disputé l’intégralité des rencontres de l’ASSE jusqu’ici. Une régularité qui lui ouvre désormais les portes de la sélection algérienne.

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Sohaib Nair convoqué avec l’Algérie

Sohaib Nair va donc découvrir un nouvel environnement durant cette trêve internationale. Le défenseur stéphanois fait partie des 26 joueurs retenus par Brahim Hemdani pour le prochain rassemblement de l’Algérie.

Cette sélection intervient après un début de saison particulièrement intéressant sous le maillot de l’ASSE. Nair s’est installé dans la charnière stéphanoise et n’a pas manqué une seule rencontre depuis le début de l’exercice. Une performance qui n’est évidemment pas passée inaperçue auprès du sélectionneur national.

Le Stéphanois pourrait ainsi connaître sa première sélection avec l’Algérie lors de ce rassemblement. Une nouvelle étape importante dans la carrière du défenseur central, qui continue de prendre de l’ampleur depuis son arrivée chez les Verts.

L’ASSE représentée chez les Verts

L’équipe nationale algérienne aura plusieurs rendez-vous au programme durant ce rassemblement. Les Verts affronteront d’abord la Zambie, le 25 septembre 2026 à Tizi-Ouzou, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Un autre rendez-vous est prévu le 6 octobre face au Burundi, toujours dans le cadre des qualifications. L’Algérie disputera également une rencontre amicale face au Niger à Tizi-Ouzou.

Sohaib Nair aura donc plusieurs occasions de découvrir le niveau international et, potentiellement, de connaître ses premières minutes sous le maillot de l’Algérie.

Pour l’ASSE, cette convocation constitue également une reconnaissance du début de saison réalisé par son défenseur. Nair s’est montré particulièrement régulier depuis la reprise et cette première sélection pourrait venir confirmer sa progression.

قائمة الناخب الوطني إبراهيم حمداني، تحسبًا لمواجهتي زامبيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، والمباراة الودية أمام منتخب النيجر#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 pic.twitter.com/yFiyyYAtNU — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) September 17, 2026