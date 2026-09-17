L’histoire de la formation de l'ASSE regorge de trajectoires sinueuses, d’espoirs déchus, mais aussi de magnifiques revanches. Celle de Mohamed-Ali Diadié s'inscrit parfaitement dans cette dernière catégorie. Non conservé par l'AS Saint-Étienne dans les catégories de jeunes, le défenseur central de 21 ans prouve aujourd'hui que le talent et la ténacité finissent toujours par payer : il est désormais international A sous le maillot de la Mauritanie.

Les supporters les plus attentifs du centre de formation de l'ASSE se souviennent peut-être de ce joueur dont l'aventure stéphanoise s'est arrêtée en 2020. Remercié par le club du Forez, le natif d'Île-de-France a dû trouver un autre chemin pour bâtir son rêve professionnel.

La traversée du désert après l'ASSE puis la relance au Portugal

Loin de l'ASSE, le jeune défenseur entame une véritable traversée du réseau français. Passé successivement par l'US Torcy, le centre de formation de l'USL Dunkerque puis le Stade de Reims, Diadié affine son jeu, développe son gabarit physique (1,89 m) et gagne en maturité.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

C'est finalement à l'étranger qu'il franchit un cap décisif dans sa carrière. En s'engageant au Portugal du côté du SC União Torreense, le solide défenseur s'impose au haut niveau et enchaîne les prestations de patron.

La consécration avec les Mourabitounes

Ses performances régulières sur les terrains portugais ne sont pas passées inaperçues de l'autre côté de la Méditerranée. Ses racines lui ouvrent les portes des Mourabitounes, la sélection nationale de Mauritanie. Appelé en équipe première, l'ancien Vert franchit ainsi la plus haute marche du football international en honorant ses premières capes.

À seulement 21 ans, Mohamed-Ali Diadié est la preuve vivante qu’un échec à l’ASSE n'est pas une fin en soi. Si la réserve ou le centre de formation du Forez n’ont pas su lui offrir le contrat pro espéré, la suite de sa carrière démontre toute l'étendue de son mental. Les supporters stéphanois ne manqueront pas de suivre avec attention la montée en puissance de leur ancien pitchoun sur la scène internationale.