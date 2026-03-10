Reims a laissé filer deux points précieux lundi soir à Dunkerque (1-1). Un résultat frustrant pour le club champenois, qui enchaîne un cinquième match nul consécutif et voit l’ASSE et Troyes prendre de l’avance dans la course à la montée. Après la rencontre, l’entraîneur Karel Geraerts n’a pas caché sa déception face à la prestation de son équipe.

Le scénario du match résume parfaitement la frustration rémoise. Longtemps bousculés par Dunkerque, les Champenois ont finalement égalisé dans le temps additionnel grâce à Keito Nakamura. Un but tardif qui sauve un point, mais qui ne change pas vraiment le sentiment laissé par la rencontre.

Au micro de beIN Sports, Karel Geraerts a d’ailleurs tenu un discours clair. "On est déçus. On a perdu deux points aujourd’hui. On était venus pour la victoire. À la fin, on ne repart qu’avec un point et ce n’était pas notre objectif."

Ce résultat pèse dans la lutte pour le haut du classement. Pendant que Reims cale, Troyes et l’ASSE continuent d’avancer et creusent l’écart en tête du championnat.

Reims dépassé dans l’intensité

L’entraîneur rémois a pointé un problème majeur dans la prestation de son équipe : le manque d’agressivité face à Dunkerque. Selon lui, ses joueurs ont été trop souvent dominés dans les duels et dans le rythme du match. "Défensivement, on est très solides et on le sait. Mais aujourd’hui, on était trop tard partout. On s’est fait un peu bouffer par Dunkerque dans l’agressivité et l’intensité. Ce n’était pas du tout prévu."

Malgré quelques opportunités en première période, Reims n’a jamais réussi à réellement imposer son jeu. Geraerts reconnaît que ses joueurs ont manqué d’efficacité dans les moments importants. "On a eu une ou deux bonnes occasions pour marquer en première mi-temps, mais on ne les met pas au fond. En première période, ce n’était pas suffisant de notre côté."

Des changements pour provoquer une réaction

Face à la difficulté de son équipe à entrer dans le match, le technicien belge a tenté de provoquer un électrochoc sur le banc. Il explique avoir d’abord laissé une courte période à ses joueurs pour réagir avant de procéder à plusieurs changements. "J’ai donné dix minutes à l’équipe en seconde période. J’aurais pu changer presque tout le monde. Finalement, je n’ai fait qu’un changement au début parce qu’on avait besoin de puissance devant."

Mais la réaction attendue n’est pas venue immédiatement. Geraerts a donc pris la décision de modifier plus largement son équipe. "Après dix minutes, ce n’était pas la réaction que je voulais. J’ai changé trois joueurs et là j’ai vu une équipe qui donnait beaucoup plus."

Ces ajustements ont aussi été accompagnés d’une modification tactique. "On a changé de système. Est-ce que c’est la formation ou simplement plus de rigueur et de conviction ? En tout cas, l’équipe a pris confiance." Cette réaction tardive a permis aux Rémois de pousser en fin de match et d’arracher l’égalisation dans les derniers instants.

L’ASSE et Troyes prennent de l’avance

Malgré ce but salvateur, le sentiment reste mitigé pour le coach rémois. Selon lui, le point pris à Dunkerque reste logique au vu du match, mais insuffisant pour les ambitions du club. "À la fin, je pense que le point est mérité. Mais on n’est pas heureux avec ce point."

Au classement, cette série de matches nuls commence à coûter cher. Reims reste quatrième et voit ses concurrents directs s’échapper. L’ASSE et Troyes, avec respectivement 6 et 8 points d'avance sur les Champenois, occupent désormais les deux premières places et s'échappent un peu plus vers la montée.

Pour Geraerts, le constat est simple : la marge d’erreur se réduit à l’approche de la fin de saison. "Mathématiquement, tout est encore possible. Mais il faut qu’on commence à gagner des matchs." Un message clair envoyé à son groupe…