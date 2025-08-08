À une semaine du grand retour au Chaudron, l’AS Saint-Étienne vient de franchir un cap exceptionnel : plus de 20 000 supporters sont déjà abonnés pour la saison 2025-2026 de l'ASSE. Du jamais vu pour un club de Ligue 2 !

Ils avaient promis d’être là. Ils le prouvent une nouvelle fois. Portée par une campagne d’abonnement percutante, "Je serai là", l’ASSE a officiellement dépassé la barre symbolique des 20 000 abonnés. Un chiffre historique qui confirme l’amour indéfectible du public stéphanois, même après la relégation.

Ce total constitue un record absolu pour un club de Ligue 2, éclipsant très largement l’ancien sommet détenu par le RC Lens (16 608 abonnés en 2019-2020).

Le Chaudron s’annonce incandescent

Avec un taux de réabonnement avoisinant les 99 % dans les deux kops, l’ambiance s’annonce électrique dès le premier match à domicile, face à Rodez le samedi 16 août. La passion ne connaît ni la division ni la tempête : le Chaudron sera une nouvelle fois à la hauteur de sa réputation.

Autre chiffre marquant : plus de 2 500 nouveaux abonnés n’étaient pas titulaires d’un abonnement lors de la saison passée en Ligue 1. Un engouement spontané, illustrant le renouveau impulsé par Kilmer Sports et les ambitions retrouvées des Verts.

Vers un nouveau record global pour l'ASSE ?

En 2023-2024, l’ASSE avait culminé à 20 317 abonnés pour son retour dans l’élite. Un total déjà impressionnant, aujourd’hui presque égalé… alors que la campagne d’abonnement se poursuit jusqu’à la fin du mois d’août. Tout laisse à penser que ce record pourrait être battu dans les jours à venir.

Avec un effectif remodelé, un staff renforcé et un stade en fusion, le club stéphanois dispose d’un atout unique pour viser la remontée immédiate. Car à l’ASSE, plus qu’ailleurs, les tribunes font corps avec les joueurs. Il n'y a plus qu'à...

Source : ASSE.fr