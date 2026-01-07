Opposé à Annecy le 28 novembre dernier, Grenoble s'était qualifié pour les 32es de finale de la Coupe de France (1-2). Un match entaché de jets de fumigènes en provenance du parcage grenoblois. Le GF38 connaît sa sanction.

Si l'ASSE est déjà éliminée de la Coupe de France après sa courte défaite à Nice (L1) le dimanche 21 décembre dernier (2-1), ce n'est pas le cas de l'ensemble des clubs de Ligue 2. Huit clubs du championnat sont encore en course pour les huitièmes de finale : Amiens, Bastia, Troyes, Laval, Reims, Le Mans, Nancy et Montpellier. Pour Grenoble, l'aventure s'est également achevée en 32es de finale après la qualification au tour précédent sur la pelouse d'Annecy. Une victoire 1-2 après un match disputé à 11 contre 10 pendant plus d'une heure qui laisse encore aujourd'hui un goût amer.

Des supporters grenoblois remontés contre leur direction

En effet, la rencontre au Parc des Sports d'Annecy a été entachée par le comportement des supporters du club isérois. Avant la rencontre, les ultras grenoblois avaient interpellés leur direction au sujet de la programmation de la rencontre, un vendredi soir, comme c'est déjà le cas en Ligue 2.

"Pour le 8ème tour de Coupe de France, notre GF se déplace à Annecy. Les confrontations entre les deux équipes sont toujours particulières pour les supporters grenoblois qui ont pris l'habitude de se déplacer en nombre au parc des Sports. Un petit enthousiasme se faisait donc ressentir dans nos rangs à l'heure où une victoire laisserait entrevoir une possible grosse affiche en 32ème de finale, avait écrit avant la rencontre dans un communiqué La Tribune Ouest Grenoble, principal groupe ultras du GF38. La programmation de ce match le vendredi à 20h, aussi combattue par les supporters en Ligue 2, vient gâcher cette fête. Elle serait, semble-t-il, une volonté du FC Annecy acceptée sans protestation par le GF, limitant donc une possible invasion des fans grenoblois : seulement 10 jours pour s'organiser, avec toutes les contraintes que représente un jour de semaine travaillé pour se déplacer."

Annecy va envoyer la facture à Grenoble

Particulièrement en colère contre leur direction, à qui ils reprochent un mépris de plus en plus important envers les supporters, les ultras grenoblois avaient également fait part de leur mécontentement au cours de la rencontre. Après une dizaine de minutes de jeu, des fumigènes avaient été lancés depuis le parcage visiteur sur la piste d'athlétisme toute neuve d'un Parc des Sports d'Annecy fraîchement rénové. Si le jeu avait pu se poursuivre, les dégâts sur le tartan de course étaient importants, comme l'a rapporté ICI Pays de Savoie.

Immédiatement, la Mairie d'Annecy, propriétaire de l'enceinte, avait annoncé que la facture des réparations serait envoyée à la direction du GF38. Ce mercredi 7 janvier, le club a également été sanctionné par la Fédération française de football à 8 000€ d'amende pour utilisation d'engins pyrotechniques.