Une page se tourne au centre de formation de l’ASSE. Après une saison marquée par une lutte prolongée pour le maintien, les U19 stéphanois repartiront avec un groupe largement renouvelé et un calendrier qui les plongera immédiatement dans le grand bain.

Frédéric Dugand reste à la tête de l’équipe et sera désormais épaulé par Guillaume Buer. Le technicien devra reconstruire autour d’une génération plus jeune, plusieurs cadres du dernier exercice figurant désormais dans l’effectif de la réserve. Les attaquants Tidiane Vibert, Mamadou Konté, Mylan Toty et Noah Moulin franchissent notamment un échelon, tout comme Valentin Depalle, Nils Rised, Aboubakar Traoré, Nathan Mouton ou Maxime Lengué Lenou. Les gardiens Alexis Colombet, Mateo Houngbo Civier et Maël Massé apparaissent également dans le groupe prévu en National 3. Autant de visages régulièrement aperçus en U19 la saison passée qu’il faudra désormais remplacer.

Marseille pour ouvrir, Monaco et Nice dès l’automne

La nouvelle génération stéphanoise entrera immédiatement dans le vif du sujet. Le championnat débutera le 23 août sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, avant la réception de l’Olympique Rovenain puis un déplacement à Béziers. Borgo, Colomiers et Nice compléteront un premier bloc de six journées déjà riche en voyages et en oppositions variées.

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Le niveau s’élèvera encore au cœur de l’automne. Après un déplacement à Montpellier et la réception de Balma, les Verts se rendront successivement à Monaco puis à Bastia. Ils accueilleront ensuite Cap-d’Ail, avant un voyage au Cavigal Nice et la réception du Gazélec Ajaccio pour conclure la phase aller. Entre la Côte d’Azur, la Corse et le Rocher, l’ASSE devra apprendre à grandir loin de ses bases.

Un sprint final entre la Corse et les grandes affiches

La phase retour débutera dès le 6 décembre chez l’Olympique Rovenain. Après la trêve, les Stéphanois retrouveront Borgo, Colomiers, Nice puis Montpellier. Le mois de mars offrira deux rendez-vous particulièrement attendus : un déplacement à Balma, puis la réception de Monaco le 14 mars.

La dernière ligne droite conduira ensuite les Verts à Cap-d’Ail et Ajaccio, tout en leur offrant trois rencontres à domicile contre Bastia, le Cavigal Nice et surtout Marseille. Comme un symbole, l’ASSE terminera donc son championnat le 9 mai face à l’adversaire qui l’aura lancé neuf mois plus tôt.

En cas de qualification, les quarts de finale débuteront le 23 mai, avant les demi-finales le 30 mai et la finale le 6 juin. Un horizon encore lointain pour une équipe qui devra d’abord trouver de nouveaux leaders et écrire sa propre histoire.

Source : Fédération française de football.