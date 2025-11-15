Dans quelques minutes, l'AS Saint-Etienne (ASSE) va disputer une rencontre comptant pour le 7ᵉ tour de Coupe de France face à Quetigny, club évoluant en R2. Vainqueurs de Troyes (2-3), la semaine passée, les Verts ont vu une grosse partie de leur effectif quitter le Forez pour la trêve internationale. Avec un groupe remanié, voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette partie.

Eirik Horneland a été contraint d'innover dans sa composition d'équipe pour le déplacement à Dijon, face à Quetigny. À l’occasion du 7e tour de la Coupe de France, l’entraîneur de l'ASSE doit composer avec un effectif amoindri, entre blessures, retours progressifs et absences pour cause d’engagements internationaux. Le coach norvégien a également décidé de titulariser Brice Maubleu pour cette partie.

Une longue liste d'absents pour Horneland

Parmi les blessés, Maxime Bernauer et João Ferreira, absents contre Troyes, ont retrouvé les terrains de l’Étrat en début de semaine. Les deux défenseurs se sont entraînés à part, après avoir été touchés au genou en milieu de semaine passée. Chico Lamba, lui, poursuit sa réathlétisation après son opération et reste indisponible pour ce déplacement. Devant, Irvin Cardona et Joshua Duffus ont quitté prématurément la pelouse à Troyes. Si le premier a rejoint la sélection maltaise pour les dernières rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde, le second avait rassuré sur sa blessure après la rencontre dans l’Aube mais sera absent ce week-end.

La liste des internationaux absents est, une fois encore, bien fournie : Stoijkovic, Jaber, Stassin, Davitashvili, Ben Old et Annan seront tous mobilisés avec leurs sélections respectives, tout comme les jeunes Dodote, Gadegbeku et El Jamali, appelés chez les U19 français.

En revanche, Miladinovic signe son retour après une suspension de trois matchs, tandis que Djylian N’Guessan postulait pour une place dans le XI. De retour dans le groupe à l’entraînement, Lassana Traoré n’a pas été retenu. Horneland devra donc miser sur la jeunesse et la profondeur de son effectif pour éviter toute mauvaise surprise face à un adversaire sans complexe.

La composition de l’ASSE