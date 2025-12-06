Le compte officiel X de la Ligue 2 BKT met à l'honneur le vestiaire de l’AS Saint-Étienne. Dans une micro-interview de 2 min 20, Maxime Bernauer se livre sur l’ambiance chez les Verts. Retour sur cette séquence pour mieux comprendre les secret du vestiaire Stéphanois.

Dans une série d’images exclusives réalisées pour la promotion du championnat de Ligue 2 BKT, l’AS Saint-Étienne est sous les projecteurs. L’interview du jour plonge Maxime Bernauer dans les secrets du vestiaire. Alors, qui est le plus fou ? Qui est le plus drôle ? Réponses immédiates.

Miladinovic et Ferreira au-dessus du lot

À la question du joueur le plus technique, Maxime Bernauer explique qu’il n’y a pas forcément de “grand technicien” adepte de gestes superflus, mais il reconnaît volontiers qu’Igor Miladinovic et João Ferreira dominent les débats sur le plan technique.

L’ensemble du groupe se montre très compétiteur et déteste perdre. C’est d’ailleurs sa réponse lorsqu’on lui demande qui est le plus mauvais perdant. Gautier Larsonneur arrive en tête, lui qui est aussi celui qui prend le plus la parole dans le vestiaire, logique par son rôle de capitaine. Mais Bernauer insiste ”le groupe est ouvert, et chacun est libre de s’exprimer lorsqu’il sent que c'est le bon moment.”

Ben Old, le chouchou du coach

Très peu utilisé depuis le début de saison, le Néo-Zélandais, l’une des premières recrues du projet Kilmer, serait le chouchou du coach. Auteur d’un quadruplé en Coupe de France, Ben Old doit aujourd’hui se contenter d’un rôle secondaire, mais son état d’esprit fait l’unanimité dans le vestiaire.

Bernauer révèle même qu’Eirik Horneland aurait une photo de l’ailier dans son bureau, privilège réservé uniquement à Old. La raison pourrait être liée à sa réponse à la question “qui est le plus studieux ?”, puisqu’il cite de nouveau Ben Old. On sait le coach attaché à la rigueur, au professionnalisme et à l’engagement, des qualités parfaitement incarnées par l’ancien joueur des Wellington Phoenix.

Tardieu, entre expérience et insouciance

Indéboulonnable depuis le début de saison, Florian Tardieu s’impose comme un cadre, sur le terrain comme dans le vestiaire. À 33 ans, il apporte l’expérience dans un groupe jeune, mais aussi une certaine insouciance.

Selon Bernauer, il est l’un des plus fous et des plus drôles du vestiaire. Dans un groupe où l’anglais est la langue principale, Tardieu amuse souvent malgré lui. Son niveau d’anglais est jugé “proche de l’hilarant” par le défenseur polyvalent. Mickaël Nadé ne serait pas en reste non plus, lui aussi régulièrement taquiné pour son anglais approximatif.

S’il ne brille pas par ses talents linguistiques, Nadé compense largement dans les duels. Ce que l’on voit les jours de match se confirme a priori aux entraînements. Bernauer en plaisante encore… et en garde quelques séquelles.

Parmi les autres questions, l’interview nous apprend par exemple que Cardona est le plus gros gamer, passant beaucoup de temps sur sa PlayStation 5. On découvre aussi que Moueffek est l’un des DJ du vestiaire, avec notamment : “Du rap français… bien énervé avant les matchs.”