L'ASSE continue de préparer l'avenir. Si le mercato anime l'actualité des professionnels, le club ligérien ne néglige pas son recrutement chez les jeunes. C'est dans cette optique que Sasha Goll, actuellement licencié à l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël et pensionnaire du Pôle Espoir de la Ligue Méditerranée, s'est engagé avec les Verts. Le jeune joueur intégrera le centre de formation stéphanois à partir de 2027.

L'ASSE poursuit son travail de recrutement chez les jeunes avec la signature de Sasha Goll né en 2012. Le pensionnaire du Pôle Espoir d'Aix-en-Provence rejoindra le centre de formation stéphanois à partir de juillet 2027. Une nouvelle preuve de l'attractivité des Verts auprès des meilleurs espoirs français.

Cette signature a été officialisée par son club formateur, particulièrement fier de voir l'un de ses jeunes talents rejoindre une institution du football français.

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L'ASSE continue d'attirer les meilleurs jeunes

L'Étoile Fréjus Saint-Raphaël n'a pas caché sa satisfaction après cette signature. Dans un communiqué, le club varois évoque « une immense fierté » de voir l'ailier Sasha Goll franchir un nouveau cap dans sa progression.

Le jeune joueur est récompensé après plusieurs années de travail et de progression, d'abord au sein de son club, puis au Pôle Espoir d'Aix-en-Provence. Ce parcours lui permettra désormais de poursuivre sa formation dans un environnement reconnu pour le développement des jeunes joueurs.

Ces dernières saisons, l'ASSE a renforcé sa politique de détection à l'échelle nationale. Malgré un contexte sportif parfois compliqué chez les professionnels, le club conserve une forte attractivité auprès des meilleurs profils de leur génération grâce à son histoire et à la réputation de son centre de formation.

Sasha Goll remercie tous ceux qui l'ont accompagné

Dans un message publié après l'annonce de sa signature, Sasha Goll a tenu à remercier toutes les personnes qui ont contribué à son évolution.

« Je remercie chaleureusement le club de l'AS Saint-Étienne et Gaëtan Laclef pour leur confiance et l'opportunité de poursuivre ma formation au sein de ce club historique à partir de 2027.

Je tiens également à remercier l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël, mes entraîneurs (Alber, Ahmed, Foued et Akim), mes coéquipiers, ainsi que le Pôle Espoir d'Aix-en-Provence et l'ensemble de son encadrement pour leur accompagnement et leurs précieux conseils.

Enfin, j'adresse une pensée particulière à mes parents et à ma famille pour leur soutien constant. »

Un discours marqué par la reconnaissance, à l'image d'un jeune joueur conscient du chemin parcouru avant cette nouvelle étape.

Il faudra désormais patienter jusqu'en 2027 pour voir Sasha Goll enfiler officiellement le maillot vert. D'ici là, le jeune espoir poursuivra son apprentissage avec l'objectif d'arriver à L'Étrat dans les meilleures conditions et de poursuivre son développement sous les couleurs stéphanoises.

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Source : Étoile Fréjus Saint-Raphaël