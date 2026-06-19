Jean-Philippe Primard ne va pas quitter l'ASSE mais va changer de poste cet été. L'historique défenseur et formateur stéphanois prend de la hauteur au sein du club. Après avoir encadré directement les U15 ces dernières années, il va désormais superviser la pré-formation, chapeautant les catégories U14 et U15 avec un regard de superviseur. Il quitte les terrains, pas l'ASSE.

Une évolution naturelle pour une figure historique de l'ASSE

Le parcours de Jean-Philippe Primard à l'ASSE est l'un des plus longs et des plus discrets de l'histoire du club. Défenseur central né à Toulouse le 20 octobre 1962, il arrive à Saint-Étienne en provenance de Marseille B en 1980 et ne repartira plus. 226 matchs sous le maillot vert, 214 titularisations, 18 888 minutes de jeu. Une carrière entière dans un seul club, à une époque où cela voulait encore dire quelque chose.

Quand il raccroche les crampons en 1996, il reste. Entraîneur des jeunes, puis coach des différentes catégories U19 et réserve, et plus récemment directement en charge des U15 du centre de formation de l'Etrat. Depuis vingt ans, il a vu passer et grandir la quasi-totalité des joueurs formés au club. Un regard formé, une connaissance intime du terreau stéphanois, une continuité rare dans un football de plus en plus volatile.

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Ce nouveau rôle de superviseur de la pré-formation représente une évolution logique. Primard ne sera plus sur le bord du terrain à diriger les séances au quotidien, mais son expérience et sa mémoire du club continueront de peser sur la formation des plus jeunes profils stéphanois, avec une vision plus globale sur les U14 et U15.

Benjamin Petit prend le relais sur le terrain

Dans ce même mouvement, Benjamin Petit, actuellement entraîneur adjoint des U19 de l'ASSE, prend en charge l'encadrement direct des U15. Une promotion interne cohérente pour un membre du staff formé dans la maison verte.

L'ASSE conserve donc Jean-Philippe Primard dans son organigramme du Centre de Formation, avec une mission élargie et plus stratégique. Un choix qui dit quelque chose sur la façon dont le club considère cette figure historique du Centre de Formation. Nouvelle mission à 63 ans pour Jean-Philippe Primard. L'ASSE va pouvoir continuer à s'appuyer sur son expertise.

Source : Peuple Vert, ASSE Stats, Transfermarkt