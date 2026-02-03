Le mercato d’hiver 2025-2026 a une nouvelle fois animé la Ligue 2. Prêts, transferts définitifs ou retours de prêt : chaque club a cherché à renforcer son effectif ou alléger son groupe. De Saint-Étienne à Amiens, en passant par Dunkerque ou Laval, les mouvements ont été nombreux. Voici le récapitulatif complet, club par club, des arrivées et départs enregistrés cet hiver en Ligue 2.

Amiens

Arrivées : Skelly Alvero (Werder Brême, p.), Yoan Koré (Paris FC, p.o.a.), Samuel Ntamack (Huesca, p.), Jérôme Roussillon (Charlton, f.c.), Ibou Sané (Metz, p.)

Départs : Ange Chibozo (Unionistas Salamanque, p.), Mathis Touho (Villefranche, f.c.)

Annecy

Arrivées : Alejandro Gomes Rodriguez (Lyon, p.), Valentin Jacob (sans club), Alan Mondesir (Montlouis)

Départs : Mayssam Benama (Valence CF B, f.c.), Alan Mondesir (Montlouis, p.), Ranjan Neelakandan (Yverdon, p.)

Bastia

Arrivées : Joachim Eickmayer (Red Star, f.c.)

Départs : Cyril Loïc Etoga (Villefranche, f.c.)

Boulogne-sur-Mer

Arrivées : Martin Lecolier (Sochaux), Zoran Moco (Dijon), Blondy Nna Noukeu (Sunderland, f.c.)

Départs : Christian Kitenge (Saint-Malo, p.), Exaucé Mpembele (Paris 13 Atletico, p.), Lilian Raillot (Paris 13 Atletico, p.)

Clermont

Arrivées : Mohamed Guindo (La Louvière, p.), Saïdou Sow (Strasbourg, p.), Mathys Tourraine (Paris FC, p.)

Départs : Cheick Oumar Konaté (AE Kifisias, p.)

Dunkerque

Arrivées : Morgan Bokele (Metz, p.), Lohann Doucet (Paris FC, p.), Bram Lagae (La Gantoise), Maedine Makhloufi (Saint-Étienne, f.c.)

Départs : Geoffrey Kondo (Cercle Bruges, 2,5 M€), Yassine Gessime (Strasbourg, 7 M€)

Grenoble

Arrivées : Lucas Bernadou (sans club), Ugo Bonnet (IMT Belgrade), Arthur Lallias (Orléans)

Départs : Nesta Elphege (Parme, 2 M€), Ayoub Jabbari (FC Cincinnati, 2 M€), Alan Kérouédan (Rouen, p.), Hianga’a Mbock (Kisvarda), Efe Sarikaya (Corum FK, p.o.a.), Théo Valls (Ibiza, f.c.)

Guingamp

Arrivées : Yohan Demoncy (Reims, p.), Brown Irabor (Le Puy, r.p.), Amadou Samoura (Concarneau, 0,25 M€)

Départs : Brown Irabor (FK Koper, f.c.), Dylan Ourega (Westerlo, 1 M€)

Laval

Arrivées : Trévis Dago (Lille, f.c.), Christ-Owen Kouassi (Lecce, p.), Dylan Mbayo (PEC Zwolle, p.o.a.)

Départs : Aymeric Faurand-Tournaire (La Roche-sur-Yon, p.), Noa Mupemba (Châteauroux, p.), Théo Pellenard (Meizhou Hakka, f.c.)

Le Mans

Arrivées : Adil Bourabaa (Beauvais), Lucas Bretelle (La Louvière, f.c.), Mathis Hamdi (Troyes)

Départs : Leroy Abanda (Volos NFC, f.c.), Brice Oggad (Cannes, f.c.)

Montpellier

Arrivées : Nabil Homssa (Châteaubriant, f.c.), Enzo Molebe (Lyon, p.)

Départs : Junior Ndiaye (QRM, p.), Victor Orakpo (Nice, r.p.)

Nancy

Arrivées : Justin Bourgault (Brest, p.), Victor Orakpo (Nice, p.), Niama Pape Sissoko (Reims, p.)

Départs : Oumar Sidibé (Paris 13 Atletico, p.)

Pau

Arrivées : Julien Anziani (sans club), Souleymane Basse (Valenciennes, f.c.)

Départs : Tao Paradowski (Ibiza)

Red Star

Arrivées : Pape Meissa Ba (Widzew Lodz, p.), Mouez Hassen (sans club), Théo Magnin (Servette, f.c.), Balthazar Pierret (Lecce)

Départs : Joachim Eickmayer (Bastia, f.c.), Joachim Kayi Sanda (Southampton, r.p.), Samuel Renel (Rouen, p.)

Reims

Arrivées : Yassine Benhattab (Nantes, p.o.a.), Abdoul Koné (RB Leipzig, p.), Samuel Junior Kotto (La Gantoise, 0,90 M€, p.o.a.), Niama Pape Sissoko (Debrecen, r.p.)

Départs : Norman Bassette (Coventry, r.p.), Yohan Demoncy (Guingamp, p.), Kobi Henry (Real Salt Lake, t.d.), Abdoul Koné (RB Leipzig, 17 M€), Niama Pape Sissoko (Nancy, p.), Teddy Teuma (Standard, f.c.)

Rodez

Arrivées : —

Départs : Aurélien Pelon (Saint-Pryvé, p.), Flavien Tait (sans club, f.c.), Mathys Tourraine (Paris FC, r.p.)

Saint-Étienne

Arrivées : Abdoulaye Raslan Kanté (Middlesbrough, p.o.a.), Julien Le Cardinal (Brest, 1,5 M€), Marten-Chris Paalberg (JK Vaprus Pärnu), Aboubaka Soumahoro (Hambourg, p.o.a.)

Départs : Dylan Batubinsika (Larissa, f.c.), Yvann Maçon (Larissa, p.), Maedine Makhloufi (Dunkerque, f.c.)

Troyes

Arrivées : Kandet Diawara (Magdebourg)

Départs : Kouadou Assoumou (Samsunspor, 0,30 M€), Mathis Hamdi (Le Mans), Jackson Porozo (Club Tijuana, t.d.)

Source : L'Equipe - Ligue 2