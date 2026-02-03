Le mercato d’hiver 2025-2026 a une nouvelle fois animé la Ligue 2. Prêts, transferts définitifs ou retours de prêt : chaque club a cherché à renforcer son effectif ou alléger son groupe. De Saint-Étienne à Amiens, en passant par Dunkerque ou Laval, les mouvements ont été nombreux. Voici le récapitulatif complet, club par club, des arrivées et départs enregistrés cet hiver en Ligue 2.
Amiens
Arrivées : Skelly Alvero (Werder Brême, p.), Yoan Koré (Paris FC, p.o.a.), Samuel Ntamack (Huesca, p.), Jérôme Roussillon (Charlton, f.c.), Ibou Sané (Metz, p.)
Départs : Ange Chibozo (Unionistas Salamanque, p.), Mathis Touho (Villefranche, f.c.)
Annecy
Arrivées : Alejandro Gomes Rodriguez (Lyon, p.), Valentin Jacob (sans club), Alan Mondesir (Montlouis)
Départs : Mayssam Benama (Valence CF B, f.c.), Alan Mondesir (Montlouis, p.), Ranjan Neelakandan (Yverdon, p.)
Bastia
Arrivées : Joachim Eickmayer (Red Star, f.c.)
Départs : Cyril Loïc Etoga (Villefranche, f.c.)
Boulogne-sur-Mer
Arrivées : Martin Lecolier (Sochaux), Zoran Moco (Dijon), Blondy Nna Noukeu (Sunderland, f.c.)
Départs : Christian Kitenge (Saint-Malo, p.), Exaucé Mpembele (Paris 13 Atletico, p.), Lilian Raillot (Paris 13 Atletico, p.)
Clermont
Arrivées : Mohamed Guindo (La Louvière, p.), Saïdou Sow (Strasbourg, p.), Mathys Tourraine (Paris FC, p.)
Départs : Cheick Oumar Konaté (AE Kifisias, p.)
Dunkerque
Arrivées : Morgan Bokele (Metz, p.), Lohann Doucet (Paris FC, p.), Bram Lagae (La Gantoise), Maedine Makhloufi (Saint-Étienne, f.c.)
Départs : Geoffrey Kondo (Cercle Bruges, 2,5 M€), Yassine Gessime (Strasbourg, 7 M€)
Grenoble
Arrivées : Lucas Bernadou (sans club), Ugo Bonnet (IMT Belgrade), Arthur Lallias (Orléans)
Départs : Nesta Elphege (Parme, 2 M€), Ayoub Jabbari (FC Cincinnati, 2 M€), Alan Kérouédan (Rouen, p.), Hianga’a Mbock (Kisvarda), Efe Sarikaya (Corum FK, p.o.a.), Théo Valls (Ibiza, f.c.)
Guingamp
Arrivées : Yohan Demoncy (Reims, p.), Brown Irabor (Le Puy, r.p.), Amadou Samoura (Concarneau, 0,25 M€)
Départs : Brown Irabor (FK Koper, f.c.), Dylan Ourega (Westerlo, 1 M€)
Laval
Arrivées : Trévis Dago (Lille, f.c.), Christ-Owen Kouassi (Lecce, p.), Dylan Mbayo (PEC Zwolle, p.o.a.)
Départs : Aymeric Faurand-Tournaire (La Roche-sur-Yon, p.), Noa Mupemba (Châteauroux, p.), Théo Pellenard (Meizhou Hakka, f.c.)
Le Mans
Arrivées : Adil Bourabaa (Beauvais), Lucas Bretelle (La Louvière, f.c.), Mathis Hamdi (Troyes)
Départs : Leroy Abanda (Volos NFC, f.c.), Brice Oggad (Cannes, f.c.)
Montpellier
Arrivées : Nabil Homssa (Châteaubriant, f.c.), Enzo Molebe (Lyon, p.)
Départs : Junior Ndiaye (QRM, p.), Victor Orakpo (Nice, r.p.)
Nancy
Arrivées : Justin Bourgault (Brest, p.), Victor Orakpo (Nice, p.), Niama Pape Sissoko (Reims, p.)
Départs : Oumar Sidibé (Paris 13 Atletico, p.)
Pau
Arrivées : Julien Anziani (sans club), Souleymane Basse (Valenciennes, f.c.)
Départs : Tao Paradowski (Ibiza)
Red Star
Arrivées : Pape Meissa Ba (Widzew Lodz, p.), Mouez Hassen (sans club), Théo Magnin (Servette, f.c.), Balthazar Pierret (Lecce)
Départs : Joachim Eickmayer (Bastia, f.c.), Joachim Kayi Sanda (Southampton, r.p.), Samuel Renel (Rouen, p.)
Reims
Arrivées : Yassine Benhattab (Nantes, p.o.a.), Abdoul Koné (RB Leipzig, p.), Samuel Junior Kotto (La Gantoise, 0,90 M€, p.o.a.), Niama Pape Sissoko (Debrecen, r.p.)
Départs : Norman Bassette (Coventry, r.p.), Yohan Demoncy (Guingamp, p.), Kobi Henry (Real Salt Lake, t.d.), Abdoul Koné (RB Leipzig, 17 M€), Niama Pape Sissoko (Nancy, p.), Teddy Teuma (Standard, f.c.)
Rodez
Arrivées : —
Départs : Aurélien Pelon (Saint-Pryvé, p.), Flavien Tait (sans club, f.c.), Mathys Tourraine (Paris FC, r.p.)
Saint-Étienne
Arrivées : Abdoulaye Raslan Kanté (Middlesbrough, p.o.a.), Julien Le Cardinal (Brest, 1,5 M€), Marten-Chris Paalberg (JK Vaprus Pärnu), Aboubaka Soumahoro (Hambourg, p.o.a.)
Départs : Dylan Batubinsika (Larissa, f.c.), Yvann Maçon (Larissa, p.), Maedine Makhloufi (Dunkerque, f.c.)
Troyes
Arrivées : Kandet Diawara (Magdebourg)
Départs : Kouadou Assoumou (Samsunspor, 0,30 M€), Mathis Hamdi (Le Mans), Jackson Porozo (Club Tijuana, t.d.)